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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, fue víctima de un violento intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando al menos cuatro delincuentes armados, con el rostro cubierto por máscaras de payaso, lograron ingresar al predio tras utilizar información clave sobre el sistema de acceso al domicilio.

De acuerdo con la investigación judicial, el líder de la banda es un ex efectivo de la Policía Bonaerense que había trabajado como custodio de Scioli hace aproximadamente unos 10 años. Ese conocimiento previo habría sido determinante para ejecutar el plan, ya que sabía que el botón para abrir el portón principal estaba oculto dentro del buzón de correo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos llegaron en un automóvil. Mientras uno permaneció al volante, los otros tres descendieron, activaron el mecanismo de apertura del portón e ingresaron a la propiedad. Sin embargo, antes de alcanzar la vivienda donde descansaba el funcionario, fueron detectados por el personal de seguridad.

Los custodios frustraron el asalto

Los custodios de Scioli, que se encontraban de guardia en un puesto de vigilancia dentro del predio, advirtieron los movimientos sospechosos y dieron la voz de alto. Según la causa, uno de los delincuentes respondió apuntando con una pistola calibre 9 milímetros a los agentes.

Aunque los asaltantes lograron quedar dentro del predio tras cerrar nuevamente el portón, no consiguieron llegar hasta la casa principal. Luego de una segunda advertencia policial, decidieron abandonar el lugar, escapando a pie hasta el vehículo en el que habían llegado para huir a toda velocidad.

Una máscara y ropa secuestrada tras el intento de robo. Foto: Clarín.

Dos detenidos y una investigación en marcha

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien tomó declaración a los testigos y analizó las imágenes de las cámaras de seguridad. En apenas 16 horas, los investigadores lograron identificar y detener a dos de los presuntos integrantes de la banda.

Uno de los arrestados fue Braian Orona, señalado como el líder del grupo y ex custodio de Daniel Scioli cuando el actual funcionario se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los investigadores consideran que ese antecedente le permitió conocer en detalle la distribución y los accesos de la propiedad.

El segundo detenido es el propietario del automóvil utilizado durante el intento de robo. En tanto, los otros dos sospechosos ya fueron identificados y continúan siendo intensamente buscados por las autoridades.

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, se secuestraron prendas de vestir y las máscaras de payaso que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante el frustrado asalto. Ambos detenidos fueron imputados por el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego no apta, en poblado y en banda, en grado de tentativa.