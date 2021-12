Viral: llevó comida para compartir, pero sus compañeros le dijeron que no comían "galletas de pobres"

Los casos de bullying parecen ser cada vez más frecuentes en los colegios y muchas personas recurren a las redes sociales para contar sus experiencias y generar conciencia en la sociedad. Este lunes, en la fiesta de cierre del año electivo, una niña de 8 años llevó para compartir con sus compañeros de colegio un paquete de galletas y una gaseosa pero fue rechazada por sus compañeros que le dijeron que ellos no comían galletas de pobre.

Así lo contó Ayelén Valenzuela, su hermana mayor, en un posteo en redes sociales: "Hoy mi hermana tuvo una fiesta en su escuela por finalizar el año lectivo. Mi mamá le compró para que lleve y comparta con sus compañeros un paquete de galletas surtido Bagley y una gaseosa; cuando llegó a mi casa me dijo "Mis compañeros me dijeron que no comen galletas feas y de pobres", escribió la joven y agregó que la niña llegó con su paquete lleno y sin abrir.

Ante la incredulidad de los usuarios por la reacción de los menores, Ayelén agregó: "¿Cómo le haces entender a una niña que no se sienta mal por esos dichos, y que sus compañeros no tienen la culpa de lo que dicen, sino que los padres son los responsables?" se cuestionó, y aclaro que "supe explicarle con amor, pero bueno ahí también vemos la falla de la sociedad"

La publicación se volvió viral en horas superó las 830 reacciones y ya fue compartida casi 9000 veces. Además, despertó el repudio de los internautas que compartieron reflexiones y experiencias similares.

Una usuaria comentó que a su hijo de hicieron lo mismo "llegó llorando, la impotencia que tenia yo fue asquerosa... lloró tanto que me destrozó".

En ese sentido, Soledad resaltó que es culpa de la sociedad en que vivimos "que crían a los hijos sin humildad, por más que tengan de más hay que enseñarles que cuesta y que valoren"

Varias personas comentaron en sintonía con esto, como Luciano que manifestó "la humildad y la educación se perdió en los chicos y también en los adultos".

En tanto que Ayelén dijo sentirse indignada por la situación que tuvo que atravesar su hermanita y realizó un sentido pedido: "Eduquen bien a sus hijos, es su responsabilidad y obligación como padres", concluyó