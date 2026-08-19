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El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes del Comité Nacional que prepara y coordina la visita del papa León XIV a la Argentina, se reunieron este martes en Casa Rosada con funcionarios del Gobierno Nacional, encabezados por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández.

Del encuentro participó el nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Banach.

Para lo referido a la organización de las actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron también los obispos auxiliares de Buenos Aires, monseñor Pedro Cannavó y monseñor Iván Dornelles, junto con funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

Seguridad y organización

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados con la preparación y organización de la visita del papa. Avanzaron en la articulación entre las distintas áreas que tendrán responsabilidades en el desarrollo de este importante acontecimiento para la Argentina.

En este marco, se destacó la importancia de trabajar mancomunadamente con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con la coordinación del Gobierno Nacional, especialmente en lo referido a la seguridad y la organización de los eventos masivos en los que participará el papa León XIV.

El trabajo conjunto continuará entre el Comité Nacional, las Iglesias particulares donde el sumo pontifice desarrollará sus actividades, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

Al finalizar el encuentro, monseñor Banach agradeció al Gobierno Nacional la colaboración brindada y destacó la importancia del trabajo conjunto para continuar avanzando en la preparación de la visita del papa León XIV al país.