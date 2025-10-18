Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia Electoral de Santa Cruz confirmó que durante las elecciones 2025 se adoptarán protocolos específicos para garantizar un voto accesible a personas con discapacidad. Esto incluye la presencia de asistentes capacitados en cada establecimiento de votación y la adaptación de espacios físicos para facilitar el ingreso y la movilidad de los votantes con dificultades motrices.

Además, los votantes con discapacidad visual contarán con boletas en formato accesible y podrán recibir asistencia autorizada para marcar correctamente su elección. Las autoridades de mesa estarán capacitadas para brindar apoyo respetando siempre la confidencialidad y autonomía del elector.

Derechos de los votantes con discapacidad

El objetivo de estas medidas es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera inclusiva durante las elecciones 2025 en Santa Cruz. Toda persona con discapacidad puede solicitar asistencia dentro del lugar de votación, ya sea para ingresar al establecimiento, comprender la boleta o emitir su voto de forma segura.

La Justicia Electoral asegura que la asistencia será prestada únicamente por personal autorizado, garantizando la seguridad y privacidad de cada votante. Estas acciones buscan promover elecciones inclusivas y transparentes, reforzando la participación de personas con discapacidad en Santa Cruz.

Recomendaciones para un voto accesible

Se recomienda a los votantes con discapacidad familiarizarse previamente con los establecimientos habilitados y los servicios de asistencia disponibles. Esto permitirá una jornada electoral más ágil y cómoda, asegurando que cada persona pueda ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

La implementación de estas medidas en Santa Cruz forma parte de un plan integral de la Justicia Electoral para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente en las elecciones 2025.