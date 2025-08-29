Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional anunció la suspensión de la validación mensual del Programa “Vouchers Educativos” durante todo 2025, una decisión que apunta a que los estudiantes no pierdan la asistencia antes de finalizar el ciclo escolar.

La medida se formalizó mediante la Resolución 1327/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que establece: “Disponer la suspensión, durante el año 2025, de la aplicación del artículo 14 del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos”.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a que el ciclo lectivo está próximo a concluir y se busca evitar que las trayectorias educativas de los beneficiarios se vean interrumpidas por cuestiones administrativas.

El beneficio continuará hasta diciembre y, en septiembre, los beneficiarios recibirán un aporte equivalente a la mitad del valor de la cuota escolar.

Requisitos para acceder a los Vouchers Educativos

  • Alumno menor de 18 años inscripto en una escuela privada con 75 % o más de subsidio estatal.
  • Ingreso familiar menor a 7 salarios mínimos (hoy $2.255.400).
  • El estudiante debe figurar como regular en ANSES.
  • El adulto responsable debe tener cuenta en Mi Argentina y Mi ANSES.

De cuánto es el aporte

  • Nivel primario: hasta el 50 % de $45.890.
  • Nivel secundario: hasta el 50 % de $51.960.

Cómo saber si cobrás en septiembre

  • Mi ANSES: sección Mis Cobros.
  • Mi Argentina: apartado Estado de tu solicitud.

En caso de rechazo, el adulto responsable puede reclamar en Mi Argentina. Si se acepta, se paga retroactivo; si vuelve a ser rechazado, solo podrá volver a postularse en 2026.

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios