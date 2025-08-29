Your browser doesn’t support HTML5 audio
El gobierno nacional anunció la suspensión de la validación mensual del Programa “Vouchers Educativos” durante todo 2025, una decisión que apunta a que los estudiantes no pierdan la asistencia antes de finalizar el ciclo escolar.
La medida se formalizó mediante la Resolución 1327/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que establece: “Disponer la suspensión, durante el año 2025, de la aplicación del artículo 14 del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos”.
Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a que el ciclo lectivo está próximo a concluir y se busca evitar que las trayectorias educativas de los beneficiarios se vean interrumpidas por cuestiones administrativas.
El beneficio continuará hasta diciembre y, en septiembre, los beneficiarios recibirán un aporte equivalente a la mitad del valor de la cuota escolar.
Requisitos para acceder a los Vouchers Educativos
- Alumno menor de 18 años inscripto en una escuela privada con 75 % o más de subsidio estatal.
- Ingreso familiar menor a 7 salarios mínimos (hoy $2.255.400).
- El estudiante debe figurar como regular en ANSES.
- El adulto responsable debe tener cuenta en Mi Argentina y Mi ANSES.
De cuánto es el aporte
- Nivel primario: hasta el 50 % de $45.890.
- Nivel secundario: hasta el 50 % de $51.960.
Cómo saber si cobrás en septiembre
- Mi ANSES: sección Mis Cobros.
- Mi Argentina: apartado Estado de tu solicitud.
En caso de rechazo, el adulto responsable puede reclamar en Mi Argentina. Si se acepta, se paga retroactivo; si vuelve a ser rechazado, solo podrá volver a postularse en 2026.
