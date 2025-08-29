Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional anunció la suspensión de la validación mensual del Programa “Vouchers Educativos” durante todo 2025, una decisión que apunta a que los estudiantes no pierdan la asistencia antes de finalizar el ciclo escolar.

La medida se formalizó mediante la Resolución 1327/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que establece: “Disponer la suspensión, durante el año 2025, de la aplicación del artículo 14 del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos”.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a que el ciclo lectivo está próximo a concluir y se busca evitar que las trayectorias educativas de los beneficiarios se vean interrumpidas por cuestiones administrativas.

El beneficio continuará hasta diciembre y, en septiembre, los beneficiarios recibirán un aporte equivalente a la mitad del valor de la cuota escolar.

Requisitos para acceder a los Vouchers Educativos

Alumno menor de 18 años inscripto en una escuela privada con 75 % o más de subsidio estatal.

Ingreso familiar menor a 7 salarios mínimos (hoy $2.255.400).

El estudiante debe figurar como regular en ANSES.

El adulto responsable debe tener cuenta en Mi Argentina y Mi ANSES.

De cuánto es el aporte

Nivel primario: hasta el 50 % de $45.890.

Nivel secundario: hasta el 50 % de $51.960.

Cómo saber si cobrás en septiembre

Mi ANSES: sección Mis Cobros.

Mi Argentina: apartado Estado de tu solicitud.

En caso de rechazo, el adulto responsable puede reclamar en Mi Argentina. Si se acepta, se paga retroactivo; si vuelve a ser rechazado, solo podrá volver a postularse en 2026.