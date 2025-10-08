Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Liga de los Barrios sumó nuevos encuentros en Río Gallegos y la Primera A ofreció marcadores que movieron el avispero en la parte alta y en la zona baja. Con fechas reprogramadas y distintos equipos con 11, 12 o 13 partidos jugados —producto de suspensiones anteriores— la lectura de la tabla exige contexto, pero deja una certeza: Camioneros continúa arriba y los perseguidores achicaron márgenes.

En la jornada se destacaron victorias de Deportivo Junín por 4–1 ante Deportivo Cristal y de Juventud Petrolera por 3–1 frente a Alianza Sur, dos resultados que empujaron a ambos a la conversación por puestos de octogonal. En la pelea por el título, Camioneros ratificó su regularidad con un 0–5 sobre Amistad, mientras que en la mitad de la tabla Estrella del Este logró un 4–1 contra Matadero. El cierre dejó la goleada de Martín Güemes por 2–5 ante La Kuadra.

Con esos marcadores, la parte alta quedó del siguiente modo: Camioneros lidera con 34 puntos en 12 partidos (11 triunfos, 1 empate); Belgrano es escolta con 28 en 13; más atrás aparecen El Cóndor y Olimpia con 24 (el primero con 13 PJ, el segundo con 12). El lote de aspirantes a meterse entre los ocho incluye a Junín (23 en 12), Atlético 240 (23 en 12) y Martín Güemes (21 en 13). Un escalón debajo se ubican Vial SC (20 en 12), J. Petrolera (20 en 13) y Unión Santiago (18 en 12), todos dentro de una franja de corta diferencia de gol que puede pesar en el sprint final.

El foco también se posa en el fondo. Amistad permanece con 5 puntos (en 13), Chaco suma 6 (13), y Lamadrid 8 (12), mientras que Estrella del Este trepó a 8 con su último triunfo. El margen es escaso y cualquier victoria puede cambiar el mapa del descenso y la promoción en las próximas semanas.

El calendario inmediato seguirá sujeto a reprogramaciones por los arrastres de fechas: varios juegos de la fecha 13 quedaron diferidos y se acomodarán en ventanas disponibles.

Fuentes: resultados y posiciones relevadas a partir de la cobertura de Que Golazo y la programación oficial de la Liga de los Barrios.