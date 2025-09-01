Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras una gira imparable que incluyó 23 funciones agotadas en Guatemala, una noche histórica en el Madison Square Garden y un nuevo récord de público en Miami, Ricardo Arjona confirmó su esperado reencuentro con el público argentino. Serán 2 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires el 1 y 2 de mayo del 2026

El artista presentará en la capital su más reciente propuesta, “Lo que el seco no dijo”, en dos conciertos producidos por Fenix Entertainment, que prometen ser inolvidables.

En medio del furor mundial que despierta su gira, Arjona compartió en redes sociales un mensaje cargado de emoción, recordando sus primeros pasos en nuestro país: “El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no”, escribió en Instagram, reafirmando el amor que lo une a la Argentina. “Ese comienzo me enamoró para siempre. Salud por la dicha de volver… siempre volver”, agregó.

Ahora, con su regreso confirmado, el público porteño se prepara para vivir una experiencia única que combinará sus clásicos de siempre con la frescura de su nuevo repertorio.

Su historial reciente en el país lo confirma como uno de los artistas más convocantes: en 2022 deslumbró con ocho Movistar Arena con entradas agotadas, y en diciembre de 2023 cerró su gira Blanco y Negro con dos imponentes estadios Vélez a sala llena, coronando un tour que convocó a más de dos millones de espectadores en el mundo.

Cómo y cuándo conseguir las entradas

Las entradas estarán a la venta únicamente a través de www.movistararena.com.ar. La preventa para clientes de Santander Select Amex se activará el 2 de septiembre a las 10 hs, por 48 horas o hasta agotar stock. Luego se abrirá la venta general, que incluirá también paquetes VIP para disfrutar una experiencia completa.

Estarán disponibles todos los medios de pago, incluyendo la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Amex.