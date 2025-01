Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, cumplió 16 años y sus padres celebraron su nuevo año de vida; por un lado, el exfutbolista organizó un festejo íntimo el viernes por la noche con la novia y sus familiares y, por el otro, Wanda adelantó que tenía preparada una sorpresa.

“Le organicé una sorpresa que le va a encantar. Me da un poco de nervios. Estoy con un poco de dolor de panza, porque, hasta que no salga todo perfecto, me da cosa”, le había contado la conductora a sus seguidores en el canal de difusión que armó en su cuenta de Instagram.

Sus 17 millones de seguidores tuvieron que esperar toda la noche y parte del día para conocer la respuesta. Wanda alquiló un yate e invitó a los amigos más cercanos de su hijo, entre los que se encontraba Bastian Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, uno de los grandes amigos del adolescente y compañero en las juveniles de River; a Caro, la novia de Valentino; y los otros cuatro hijos de Wanda: Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Entre los adultos estaban Nora Colosimo, la abuela del agasajado, Maxi y Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de Nara.

La empresaria pensó en todos y cada uno de los detalles de esta especial fecha. Los invitados tenían el mismo outfit: una remera negra con el escudo de River en blanco y un sombrero piluso del mismo color y con el mismo detalle. Esto se debe a que heredo la pasión del padre por el equipo Millonario y, actualmente, se encuentra en las inferiores de ese club; además, la proa del barco ondeaba la bandera del club de Núñez.

Por otro lado, el menú estuvo acorde a los gustos del mayor de la familia López con distintas variedades de sushi, empanadas, sandwiches y snacks.

Debido a las altas temperaturas que hicieron en la tarde del sábado, Valentino y sus amigos pasaron largas horas en el agua, lanzándose desde los costados de la embarcación o, simplemente, usando una escalera para bajar al Río San Antonio del Delta. Tanto es así, que en un momento de la tarde una moto de agua se hizo presente y el cumpleañero, junto a un amigo y uno de sus hermanos, salieron a probarse al volante.

En cuanto a la música, se escuchó de fondo temas de Emilia Mernes, María Becerra, L-Gante, actual pareja de Nara, Tini Stoessel y La Joaqui.

