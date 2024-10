Wanda Nara habló de su enfermedad y de su separación con Mauro Icardi La presentadora se sinceró sobre su vida amorosa y su estado de salud durante su participación en el programa de Susana Giménez.

Wanda Nara fue la entrevistada principal en el programa de este domingo de Susana Giménez, donde se sinceró acerca de su vida personal.

La presentadora de Bake Off Famosos habló abiertamente sobre la enfermedad que atraviesa. Cabe recordar que hace un año, Jorge Lanata reveló en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que Wanda padecía leucemia, lo que generó gran polémica en ese momento.

De igual manera, la mediática abordó en el ciclo de la diva las dudas en torno a su relación actual con Mauro Icardi y los rumores de romance con L-Gante.

Wanda sobre su salud: “Nos llevamos un susto”

“De salud estoy bien, nos llevamos un susto. Por ahora, estoy con tratamiento con pastillas. Nadie se animaba a decirme que tenía y me acuerdo que vos me contactaste con ellos (médicos), que me dijeron que tenía, y me quedé en shock”, recordó.

Afirmó que “a veces me da angustia cuando viene mi hija Isabella con el vasito de agua y la pastilla: ‘Mamá, tómala’, porque escucharon todo y les quedó en la cabeza que es importante”.

Wanda aseguró que, al difundirse mediáticamente el tema de su enfermedad, “fue terrible para mí y fue el único momento en mi vida que no pensé que tan rápido les iba a llegar la información a mis hijos. No podía hablarles de algo que no tenía certeza ni confirmación”.

En ese sentido, rememoró que su hermana Zaira “estaba de vacaciones, llegó y quería donar su médula. Nadie me hablaba y cada uno interpretaba lo que escuchaba en la tele”. Reconoció, no obstante, que “no hay mal que por bien no venga, porque fue algo que me hizo hacer un stop”.

Su separación con Icardi: “Siempre seremos familia”

En cuanto a su ruptura, Susana le consultó: “¿Por qué no estás en Turquía?”. La conductora respondió: “La verdad es que no lo sé. Estuve muchos años viviendo en el exterior, casi 17. Se mezcló el tema de salud con que los chicos ya no son bebés. Vivir afuera es hermoso, pero llega un momento en el que ellos necesitan estabilidad emocional, amigos y colegio cerca”.

“Supongo que él me ama y que siempre seremos familia, pero Valentino ya tiene 16 años y quería darle estabilidad. Mi lugar siempre fue Argentina, aunque entiendo que la carrera de un futbolista es corta”, añadió.

También mencionó que, aunque dejó muchas cosas de lado por la relación, “no me arrepiento”. Pero confesó: “Por la enfermedad y muchas otras razones, ya no tenía fuerzas. Fueron muchos cumpleaños sola, y eso, sumado a que quería hacer lo que me gusta”.

Durante la charla, Wanda destacó su pasión por trabajar en televisión y su incursión en la música, además de sus proyectos de maquillaje y el tiempo que dedica a su hermana.

Por otro lado, expresó su decepción respecto a las fotos de L-Gante con la China Suárez, una situación que afectó su vínculo con el cantante.

“Nos hicimos muy amigos. Después, él fue a una avant premiere invitado por ella. Sentí que fue a propósito”, comentó Wanda. Ante esto, Susana, suspicaz, lanzó: “Siempre tienen problemas con la China”.

“Se mete en las parejas, ¿será casualidad?”, ironizó la conductora. Wanda coincidió: “Es demasiada coincidencia de ambos. Me pareció raro. Claro que me enojé; él sabía todo lo que había pasado, toda la historia”, reprochó.

“No se conocían, no tenían relación, y de repente… Sentí que fue algo más generado para la prensa que otra cosa. Yo, con mis amigos, soy muy leal. No me acostumbro a que exista gente garca”, sentenció.