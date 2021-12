Whatsapp quitó el "en línea" para revisar si los contactos están conectados o no

Hasta el momento, con tan solo agendar a un contacto, a pesar de que la otra persona no nos tenga agendados en su teléfono celular y, por ende tampoco en WhatsApp, era posible ver si esa persona estaba o no "En línea".

Sin embargo, la plataforma de mensajería instantánea informó a través de su soporte que está implementando una nueva medida de seguridad mediante la cual ya los contactos desconocidos no podrán saber si estamos online si no hemos chateado jamás antes con ellos. Es una nueva función de privacidad y seguridad de WhatsApp que ya viene activada por defecto.

En el mensaje de soporte se puede leer que “para mejorar la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado nunca, que puedan ver tu última conexión y estado de conexión online en la aplicación”.

Añaden que “esto no va a cambiar nada entre tú y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes anteriormente”.

A partir de esta modificación, se frustra el trabajo de muchas aplicaciones que se dedicaban a eso precisamente y que dejarán de existir al no poder ya proporcionar este tipo de información a los usuarios.

En base a esto, los usuarios pueden estar tranquilos porque no serán espiados por personas que no tengan agregadas aunque, evidentemente, tampoco podrán hacer ya lo mismo.