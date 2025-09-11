Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La gerenta de Extensión de Redes de Gas de Distrigas S.A., Yamile Robles, informó que llegaron más materiales para continuar con la obra de extensión de la red de gas en el barrio 22 de septiembre, en Río Gallegos. Se trata del tercer camión de un total de siete que se recibirán en esta primera etapa, y los equipos ya comenzaron a trabajar directamente en el lugar. “De los 90mil metros de caño, 30 mil metros son para Río Gallegos”, confirmó la funcionaria.

Según Robles, los caños recibidos están destinados a varias localidades de la región, incluyendo los barrios 22 de septiembre, Chimeneike y Bicentenario 4 de Río Gallegos. Y también, a otros municipios: Los Antiguos, El Calafate, 28 de Noviembre, Perlier, Fitz Roy, Pico Truncado y Tres Cerros. La empresa se mantiene en constante coordinación con municipios y comisiones de fomento para gestionar el traslado del material y cumplir con los requisitos de Camuzzi, incluyendo planos, proyectos constructivos y permisos correspondientes.

La gerenta explicó que la obra se divide en dos partes: la instalación de cañerías de 250 y 180 mm, que son refuerzos y anillados del barrio a cargo de empresas privadas, y las cañerías de menor diámetro, de 125 mm hacia abajo (90, 63 y 50 mm), que serán ejecutadas directamente por la gerencia de Extensión de Redes de Gas de Distrigas. “La obra de los refuerzos ya comenzó y estamos esperando la licitación de la arena. Ya iniciamos el anillado de las manzanas, comenzando por el barrio 22 de Septiembre y luego continuaremos por Bicentenario 4 y Chimen Aike”, detalló Robles.

Los vecinos del barrio expresaron su entusiasmo por los avances. Según Robles, muchos ya comenzaron a planificar la instalación interna del gas, adquirir artefactos y contratar matriculados, con la expectativa de contar con servicio de gas para el próximo invierno.

La gerenta destacó además el trabajo conjunto con distintos organismos: “Agradecemos el acompañamiento de la comunidad, de los medios y de los entes como el IDUV, Vialidad y el Consejo Agrario. Todos trabajamos en conjunto para cumplir con la exigencia del gobernador, Claudio Vidal, de llevar gas a cada vecino”, concluyó.