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Yanina Latorre y Diego Latorre compartieron sus sensaciones tras la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026 y dialogaron con La Opinión Austral sobre sus carreras, el presente familiar y las repercusiones que tuvieron en los últimos días. Uno de los temas fue la polémica por la carpa VIP durante la visita del Papa León XIV, sobre la que Yanina fue contundente: “Yo fui a una misa, que se hagan cargo los que organizaron”.

La pareja también reflexionó sobre cómo cambió su manera de vivir los reconocimientos después de 30 años juntos. “Cuando pasa el tiempo uno se entiende, pero después de 30 años creo que yo disfruto más del Martín Fierro de él y él disfruta más de lo que me va bien a mí. Está bueno”, expresó Yanina.

En ese sentido, Diego destacó el presente de su esposa y aseguró que su crecimiento profesional es lo que más le importa. “Yo mi ego ya lo dejé jugando al fútbol”, señaló antes de reflexionar sobre los éxitos y los fracasos: “El éxito está bueno, pero también en la vida hay decepciones y fracasos. Todo es parte de la vida, así que no hay que asegurarse el éxito para siempre”.

Al hacer un balance del año, Yanina se mostró muy satisfecha: “Para mí es espectacular en todo sentido, lo laboral de los dos, los éxitos, los logros, tenemos laburo, tenemos hijos sanos, estamos juntos, estamos felices”.

Diego Latorre destacó el crecimiento profesional de Yanina y aseguró que su mayor satisfacción es verla triunfar.

Diego, por su parte, destacó que el crecimiento de Yanina es una de sus mayores alegrías. También se refirió a su trabajo: “Yo soy un medio entre los protagonistas, que son los jugadores y los entrenadores, y el evento en sí. Mientras me mantenga así con esa cordura, sé que voy a tener los pies en el suelo”.

Yanina Latorre y la polémica por la carpa VIP

Consultada por las críticas que recibió durante los últimos días a raíz de la carpa VIP en la misa en Palermo por la visita del Papa, Yanina fue contundente: “Yo no tengo nada que ver, no hice nada, me invitaron a una misa, fui, después los demás que se hagan cargo, los que lo organizaron”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si consideraba correcta la instalación de una carpa VIP, respondió: “No me parece ni bien ni mal, cada uno el que hace un evento organiza y hace lo que se le canta”.

Por último, ambos compartieron su emoción por la visita del Papa y el mensaje que dejó en el país. Yanina la definió como “una semana maravillosa” y expresó su deseo de que permanezca entre los argentinos el mensaje de amor y unión.

“Un hombre pacífico, carismático, con cara de amor, una mirada transparente. Para mí fue emocionante todo lo que pasó toda la semana”, concluyó.