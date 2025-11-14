Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF anunció este jueves que alcanzó la barrera de 200.000 barriles diarios de shale oil, un registro inédito para la empresa y para la industria argentina. La marca representa un crecimiento del 82% en menos de dos años, un salto que ubica a la compañía como protagonista indiscutida en el desarrollo de Vaca Muerta.

El avance se produce en el marco del Plan 4×4, la estrategia corporativa que reorganizó procesos, impulsó la eficiencia en la operación y aceleró la producción en los yacimientos no convencionales. En diciembre de 2023, cuando Horacio Marín asumió la presidencia de YPF, la producción shale rondaba los 110.000 barriles diarios. Hoy, ese volumen prácticamente se duplicó.

“Compromiso para un cambio profundo”

“Este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”, expresó el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín.

El salto productivo tuvo como motor una transformación integral de los procesos operativos. La empresa destacó la incorporación de tecnologías de análisis predictivo, inteligencia artificial, sistemas RTIC y herramientas que optimizaron la productividad de los equipos.

Además, la implementación del Toyota Well, basado en la metodología TPS de mejora continua, permitió aumentar la producción y, simultáneamente, reducir costos.

Según fuentes de la compañía, el rol del equipo de Upstream resultó determinante. La orientación a resultados, la disciplina operativa y la ejecución colaborativa fueron señaladas como palancas clave. En palabras de Marín: “Este crecimiento es fruto del talento y la entrega de quienes están en el campo, día a día, empujando los límites de lo posible”.

Horacio Marin, Presidente y CEO de YPF.

El presidente de YPF también celebró el logro en redes sociales. En un mensaje publicado en X (ex Twitter), escribió:

“ALCANZAMOS UN NUEVO HITO EN VACA MUERTA. YPF llegó a 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de dos años. Este logro refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo, y un cambio profundo en nuestra forma de operar. Gracias a Matías Farina y al equipo de Upstream por ser parte clave de esta transformación”.

Con este nuevo récord, YPF refuerza su papel como actor central en la expansión energética del país y ratifica su apuesta a Vaca Muerta como uno de los motores económicos más dinámicos de los próximos años.