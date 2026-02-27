Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que la compañía proyecta invertir aproximadamente USD 6000 millones durante este año con el objetivo de posicionarse como un operador shale de clase mundial.

Durante la presentación de los resultados 2025 ante inversores y analistas, Marín señaló que el 70% de dicha inversión estará destinado a Vaca Muerta con un objetivo de producción diaria de 215.000 barriles, lo que representa un crecimiento del 120% respecto a diciembre 2023.

Además, estimó que la compañía podría alcanzar un EBITDA de 6000 millones de dólares en un escenario de precios de crudo cercanos a los 60 dólares promedio, un 50% más que en 2023.

El titular de YPF afirmó que la obra posicionará al país como proveedor competitivo de shale en el mercado internacional.

En el marco del Plan 4×4, el presidente adelantó algunas definiciones sobre los principales proyectos estratégicos que lidera la compañía que le permitirán generar exportaciones por más de 30.000 millones de dólares y más de 40.000 nuevos puestos de trabajo.

Tras la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA), de carácter vinculante con Eni y XRG, el proyecto Argentina LNG buscará este año cerrar el financiamiento y lanzar las licitaciones para la construcción de las primeras líneas de transporte. El proyecto implica una inversión en infraestructura de 20 mil millones de dólares a lo que se suman 10 mil millones de dólares en el desarrollo de los Bloques de gas en Vaca Muerta. En esa nueva sociedad, YPF tendrá una participación del 35%. En paralelo, avanza el proyecto que lidera Southern Energy, del cual YPF forma parte, con la construcción del gasoducto y la firma de los primeros contratos de exportación en firme.

Con la puesta en funcionamiento del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la industria dará una un salto cuantitativo en sus exportaciones de crudo. A un precio promedio de 65 dólares el barril, el proyecto podría generar 13.000 millones de dólares adicionales de exportaciones por año, con una capacidad de transporte de 550.000 barriles día para 2027. La obra registra un 54% de avance.



La capacitación y la seguridad de las personas son un pilar central en esta estrategia de crecimiento que describió el presidente de YPF. El Instituto Vaca Muerta es una realidad con más de 13.000 inscriptos para los primeros cursos de los futuros trabajadores de la industria.

En Downstream, se esperan finalizar las obras NEC en la Refinería Luján de Cuyo y seguir trabajando en la optimización de las Refinerías que este año registraron niveles récord de procesamiento de crudo. A su vez, la compañía avanza en la transformación de su red de estaciones de servicio, con un rediseño integral de la experiencia del cliente y el desarrollo de nuevas tiendas.

“Logros que llenan de orgullo”

Horacio Marín se expresó por redes sociales y señaló que “en el segundo año del Plan 4×4 consolidamos nuestra gestión con resultados récord. La estrategia en Vaca Muerta, la eficiencia operativa y una gestión activa del portafolio fueron claves para sostener el crecimiento y maximizar el valor en un escenario global exigente. Nada de esto sería posible sin el compromiso, la pasión y la milla extra de quienes hacemos YPF”, señaló.

“Todos los días, en cada operación, en cada proyecto y en cada decisión. Seguimos generando valor para nuestra compañía y contribuyendo al desarrollo del país”, concluyó.