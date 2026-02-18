Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Directorio de YPF definió este miércoles avanzar con la cesión del 100% de la concesión de explotación convencional del área Manantiales Behr, ubicada en Chubut, a la empresa PECOM Servicios Energía S.A.U (de forma directa, e indirecta a través de su afiliada San Benito Upstream S.A.U). Esta compañía había adquirido en 2024 el área Campamento Central – Cañadón Perdido y El Trébol- Escalante en la misma provincia.

Cabe destacar que YPF había iniciado el proceso de venta de este bloque a la firma Limay Energía SA (empresa del Grupo Rovella Capital). Sin embargo, al no haberse verificado la totalidad de las condiciones necesarias para el cierre de la operación por incumplimientos del oferente, el proceso de venta quedó sin efecto.

Manantiales Behr formó parte de la ronda de áreas lanzada en junio de 2025 del Proyecto Andes como parte de su estrategia de optimización y gestión activa del portafolio de activos convencionales, destacaron desde la empresa estatal.

Al cierre de 2025, Manantiales Behr tuvo una producción diaria aproximada de 25 kbbl/d de petróleo y 0,4 millones de m3/d de gas natural.

El manejo activo del portafolio es uno de los pilares del Plan 4×4 y permite una reasignación más eficiente del capital hacia proyectos estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de incrementar la rentabilidad, fortalecer la producción no convencional y habilitar exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales hacia 2031.