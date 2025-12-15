Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF aprobó formalmente la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de la participación accionaria que la compañía posee en Profertil, empresa líder en la producción de urea granulada en América del Sur.

La decisión fue adoptada por el Directorio de YPF durante su reunión del jueves 11 de diciembre y representa un nuevo paso en la estrategia de reordenamiento del portafolio de activos de la petrolera.

Según se informó, el cierre de la transacción queda sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones, tal como es habitual en este tipo de operaciones. Una vez concretada, YPF dejará de participar en la firma petroquímica para concentrar recursos financieros y operativos en su negocio central.

Plan 4×4 de YPF

La venta de la participación en Profertil se inscribe en el marco del Plan 4×4, la hoja de ruta estratégica que YPF puso en marcha para acelerar su transformación y consolidarse como una empresa shale de clase mundial. Este plan prioriza el foco en activos de alto valor, la eficiencia operativa y la reasignación de capital hacia proyectos considerados estratégicos, principalmente en Vaca Muerta.

Profertil produce 1,3 millones de toneladas de urea granulada y es el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica.

Desde la compañía destacaron que esta operación le permitirá a YPF profundizar su enfoque en el desarrollo no convencional, considerado el eje central de su crecimiento futuro, al tiempo que avanza en la racionalización de su estructura de negocios.

A casi dos años de la implementación del Plan 4×4, YPF exhibe avances significativos en cada uno de los pilares que lo componen. En particular, en lo referido a la gestión activa del portafolio —segundo pilar del plan— la empresa concretó prácticamente la totalidad de su salida de campos maduros convencionales, además de desprenderse de otros activos no estratégicos en Chile y Brasil.

En paralelo, la petrolera reforzó su posicionamiento en Vaca Muerta mediante la incorporación de activos considerados clave para el desarrollo shale. Entre ellos se destacan la adquisición del bloque Sierra Chata a ExxonMobil y los activos Rincón de la Ceniza y La Escalonada a Total Argentina, operaciones que fortalecieron su presencia en la cuenca neuquina.

Impacto estratégico y señal al mercado

Con la aprobación de la venta de su participación en Profertil, YPF reafirma su compromiso con una transformación estructural orientada a la creación de valor de largo plazo. Desde la empresa subrayaron que este tipo de decisiones apuntan a optimizar el uso del capital, mejorar la rentabilidad y fortalecer el perfil estratégico de la compañía.

Al mismo tiempo, la operación es leída como una señal al mercado respecto de la determinación de YPF de concentrarse en el desarrollo energético del país a partir de sus ventajas competitivas, con Vaca Muerta como eje central. En ese sentido, la desinversión en activos no estratégicos aparece como una herramienta clave para sostener el ritmo de inversiones y consolidar su rol protagónico en el sector energético argentino.