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YPF informó que aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir de las 0 horas del sábado, en un contexto marcado por la extensión del conflicto en Medio Oriente y el incremento del precio internacional del petróleo.

De acuerdo a la información oficial, la actualización se produce mientras continúa el esquema de congelamiento de precios implementado desde abril. La medida busca sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda muestra señales de caída.

La empresa explicó que la tensión derivada del conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar las cotizaciones internacionales del crudo. Al cierre de las operaciones, el Brent supera los US$ 104 por barril, mientras que el WTI se ubica en torno a los US$ 93.

Reafirmó su política de “buffer”, que, según detalló, “permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado”. Además, adelantó que continuará monitoreando las principales variables del mercado para definir la aplicación de eventuales ajustes específicos.

“Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red”, indicó la compañía.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, ya había anticipado la posibilidad de una actualización en los precios de los combustibles debido a la situación internacional. “Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

Con el incremento del 1%, YPF se ubica entre las petroleras que aplican las menores subas. Shell, Axion y Puma, entre otras compañías, comenzaron a implementar aumentos de entre 2% y 5%. La nueva medida modifica el esquema de “buffer” vigente desde mayo, después de una suba de hasta el 30% en los valores.

El acuerdo contemplaba mantener estables los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo se ubicara por encima de los US$ 80. Luego, la empresa preveía sostener los valores hasta equiparar los flujos correspondientes.

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