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La empresa YPF S.A. informó que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, se encuentra avanzando en un proceso de venta de su tenencia accionaria en Metrogas S.A., y que, a tales efectos, ha contratado a Citigroup (“Citi”) como asesor financiero.

La primera fase del proceso competitivo incluyó la participación de 13 compañías y concluyó con la recepción de ofertas no vinculantes el pasado 9 de abril.

Las ofertas más competitivas serán seleccionadas para avanzar a una segunda fase del proceso, incluyendo due diligence, estimando concluir una transacción dentro del año 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la obtención de garantías de cumplimiento de oferta aplicables.

Asimismo, se dio a conocer que a la fecha, no se ha adoptado decisión alguna ni se han celebrado acuerdos vinculantes. De esta forma, YPF reafirmó su compromiso con una gestión responsable de sus activos y con la transparencia en la comunicación al mercado.