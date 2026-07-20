YPF avanza con el “split” de sus acciones para facilitar el ingreso de nuevos inversores La compañía aplicará desde el 4 de agosto una modificación en el valor nominal de sus acciones, que pasarán a multiplicarse por diez sin alterar la participación ni los derechos de los actuales accionistas.

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YPF informó que el próximo 4 de agosto implementará un cambio en el valor nominal (split) de sus acciones ordinarias registradas en la Caja de Valores S.A., con una relación de 10 acciones por cada una existente.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Como resultado de esta operación, por cada acción de YPF que un accionista posea antes de la fecha de implementación recibirá nueve acciones adicionales, totalizando 10 acciones. En consecuencia, el valor nominal de cada una pasará de AR$10 a AR$1.

La operación se realizará de manera automática, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones.

Además, la compañía avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad que permitirá comprar acciones de YPF directamente a través de APP YPF, acercando el mercado de capitales a millones de usuarios de su ecosistema digital.

“Este cambio en el valor nominal reducirá el precio unitario de la acción en el mercado local, facilitando el acceso a un universo más amplio de inversores y favoreciendo una mayor liquidez. La medida no implica cambios en el patrimonio de los accionistas ni en los derechos asociados a sus tenencia”, precisó la empresa.