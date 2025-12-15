Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF anunció una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país, una medida que comenzará a aplicarse de forma gradual a lo largo de esta semana y que apunta a colaborar con la desaceleración de la inflación de diciembre.

El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, quien explicó que la baja no será uniforme en todas las regiones. Según detalló, el ajuste se definirá a partir del esquema de micro pricing que utiliza la empresa, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona del país.

De acuerdo a Marín, esta política permite contemplar las diferencias estructurales y logísticas entre las distintas regiones, lo que se traduce en variaciones en los precios finales en los surtidores. En ese marco, el directivo sostuvo que la estrategia responde a un “acuerdo de honestidad con los consumidores”.

Desde la petrolera indicaron que continuarán monitoreando variables clave como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para definir la evolución de los valores de los combustibles en las próximas semanas.

En relación al gasoil, el titular de YPF aclaró que el escenario es diferente al de las naftas y adelantó que podrían registrarse aumentos en algunos de sus productos, de acuerdo a los costos específicos y la demanda de ese segmento.