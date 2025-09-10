YPF: Horacio Marín presentó en Gastech el potencial de Vaca Muerta y el proyecto Argentina LNG

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, participó hoy como uno de los principales oradores en Gastech, la mayor conferencia y exposición mundial sobre gas natural, GNL y energías, que se desarrolla en la ciudad de Milán del 9 al 12 de septiembre.

Durante su participación, Marín destacó las posibilidades que tiene el país de convertirse en un jugador relevante del mercado mundial a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

“Nuestro objetivo es ser un operador de 2 millones de barriles equivalentes por día y ubicarnos entre las 20 empresas más grandes del mundo”, afirmó el presidente de YPF.

YPF participa en Gastech con una destacada presencia para presentar los avances de Argentina LNG, un proyecto integral para la industrialización de gas con el objetivo de exportar entre 24 y 30 millones de toneladas anuales de GNL.

“Es la mayor inversión en infraestructura de la historia del país”, afirmó el presidente y CEO de YPF. También, expuso los avances que se lograron en Argentina LNG. “Uno de los proyectos es bajo la modalidad de alquiler, ya tiene el FDI y el gasoducto comienza a construirse en abril 2026. Estamos avanzando muy bien con Eni y Shell para poder completar cada uno de los proyectos y llegar a la decisión final de inversión en 2026. El objetivo es construir un gran gasoducto para el primero de los barcos que llegaría en 2029”

En cuanto a los potenciales compradores del GNL Marín señaló que “las empresas socias son al mismo tiempo offtakers, lo que asegura la colocación de la mayor parte del gas. De todas maneras, Europa Asia y Japón pueden resultar mercados interesantes”.

Finalmente, Marín destacó que el nuevo contexto macroeconómico del país crea las condiciones necesarias para avanzar en inversiones energéticas de largo plazo, que posicionen a la Argentina como un exportador global de energía.