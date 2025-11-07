Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El foco puesto en Vaca Muerta, la búsqueda de eficiencias permanentes y el manejo activo del portafolio permitieron a YPF alcanzar sólidos resultados operativos y financieros durante el tercer trimestre del año en un contexto de alta volatilidad, informó la propia empresa en un comunicado.

La producción de crudo shale alcanzó 170 mil barriles día, lo que representa un crecimiento del 43% interanual, incluso luego de deducir la venta de la participación del 49% en Aguada del Chañar. En octubre, la producción shale continuó en aumento hasta llegar a los 190 mil barriles día, marcando un nuevo récord que permitió alcanzar de manera anticipada el objetivo previsto para fin de año.

“Actualmente, el shale oil representa el 70% de la producción total de petróleo de la compañía y permite compensar los efectos de la salida de los campos maduros. Esta estrategia, que combina el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros, permitió mejorar los costos y EBITDA en aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales respecto de hace dos años”, aseguraron desde YPF.

Por el lado del Downstream, las ventas de combustibles se incrementaron un 3% respecto al trimestre anterior y las refinerías alcanzaron el nivel de procesamiento más alto de los últimos 15 años.

En el plano financiero, el EBITDA ajustado ascendió a US$1.357 millones, un 21% más que en el trimestre anterior, gracias al crecimiento de la producción de petróleo shale y la significativa reducción – de casi 30% – del costo de extracción debido a una menor exposición a campos maduros.

“Las inversiones totalizaron los US$1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a los desarrollos no convencionales, donde YPF continúa batiendo récords operativos. Durante el trimestre, YPF completó el pozo más largo de la historia en Vaca Muerta con una longitud de 8.200 metros. Además, a principios de octubre, logró perforar un pozo shale de casi 6.000 metros en un tiempo récord de 11 días”, precisaron.

En el marco del Plan 4×4, YPF avanza con sus principales proyectos estratégicos:

VMOS : La obra registra un avance del 35%. En los primeros días de noviembre, se completaron los trabajos de soldadura del oleoducto que posee una longitud de alrededor 440 kilómetros.

: La obra registra un avance del 35%. En los primeros días de noviembre, se completaron los trabajos de soldadura del oleoducto que posee una longitud de alrededor 440 kilómetros. Argentina LNG: A comienzos de octubre, YPF y Eni firmaron el Technical FID (Decisión Final Técnica de Inversión) para el desarrollo de un proyecto integrado de GNL de una capacidad de 12 MTPA ampliable a 18 MTPA. La semana pasada, YPF y ENI rubricaron un acuerdo preliminar con la firma XRG, el brazo internacional de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi) para avanzar en su incorporación al proyecto.

Finalmente, en el plano financiero, YPF obtuvo financiamiento por 1.200 millones de dólares a través de un préstamo financiero sindicado con 10 bancos internacionales por 700 millones de dólares y la reapertura de un bono internacional a 2031 por 500 millones de dólares a una tasa del 8.25%, la más baja de los últimos 8 años.

Leé más notas de La Opinión Austral