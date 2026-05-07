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YPF superó los 200.000 barriles diarios de shale con un fuerte desempeño financiero YPF presentó este jueves los resultados del primer trimestre del año con un EBITDA ajustado de US$1.594 millones, el más alto de su historia para un primer trimestre, con un margen de 32% sobre los ingresos.

Este resultado representa una mejora del 28% con relación al primer trimestre de 2025, impulsada por el crecimiento de la producción de shale, la desinversión de campos maduros, la fuerte reducción de costos operativos y un mejor entorno de precios. La utilidad neta fue de US$409 millones, reflejando un sólido desempeño operativo y financiero.

La producción de petróleo shale promedió 205.000 barriles diarios, con un crecimiento del 39% interanual. Este crecimiento estuvo apalancado principalmente por el yacimiento La Angostura Sur, que se ha transformado en el quinto bloque de petróleo shale más productivo de Vaca Muerta en menos de 2 años, siendo 100% propiedad de YPF.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Durante el trimestre, las inversiones alcanzaron cerca de mil millones de dólares, de los cuales el 78% se destinaron a la actividad no convencional, principalmente en Vaca Muerta. Se espera una aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento esperado en la producción de petróleo shale.

Por el lado de Downstream, los niveles de procesamiento en las refinerías alcanzaron un nuevo récord de 344.000 barriles diarios, lo que también permitió registrar récords de producción de nafta premium y destilados medios, y de esta forma, evitar importaciones, abastecer a refinadores locales y exportar naftas y gasoil a países de la región.

El proyecto VMOS continúa avanzando según lo previsto, con más del 62% de la obra ejecutada al cierre de marzo de 2026. En abril de 2026, YPF adquirió 44.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte, consolidando así una participación del 30% en el proyecto, que le permite asegurar la evacuación del fuerte crecimiento de producción esperado para los próximos años.

Las inversiones alcanzaron cerca de mil millones de dólares, de los cuales el 78% se destinaron a la actividad no convencional, principalmente en Vaca Muerta.

Con relación al proyecto Argentina LNG, los socios fundadores YPF, ENI y XRG, el brazo internacional de ADNOC, continuaron trabajando en el desarrollo del proyecto, enfocados en la obtención del financiamiento, los análisis técnicos de la obra y la obtención de las concesiones de explotación y acuerdos con las provincias que habilitan el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, en abril, se formalizó el acuerdo por el cual YPF adquirió la totalidad de los 3 bloques no convencionales que producirán el gas necesario para el proyecto.

Finalmente, en el plano financiero, YPF obtuvo un flujo de caja libre de más de 870 millones de dólares en el trimestre, gracias a un sólido desempeño operativo y la cobranza parcial por la venta de activos no estratégicos, como la subsidiaria Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr. Adicionalmente, gracias a la sólida generación de caja, la compañía logró adelantar el pago de deuda por alrededor de 750 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año, así como reforzar su liquidez a un nivel de 1.700 millones de dólares al cierre de marzo de 2026.