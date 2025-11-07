Your browser doesn’t support HTML5 audio
El ícono del trap argentino YSY A sorprendió a todos al pasar por “Tapados de laburo”, el programa de Olga que se emite de lunes a viernes de 12:30 a 14:30 hs por uno de los canales de streaming más vistos de la Argentina. Su visita generó una verdadera revolución en el barrio de Palermo, donde decenas de fanáticos se acercaron hasta la esquina de Humboldt y Cabrera para ver de cerca al artista. Con cánticos, aplausos y teléfonos en alto, el público acompañó cada momento de su presencia frente a los estudios.
Entre selfies, risas y mucho entusiasmo, YSY A demostró una vez más su cercanía con sus seguidores y el enorme cariño que despierta dentro de la escena urbana. Con una trayectoria que lo posiciona como uno de los pioneros del trap argentino, el músico continúa marcando tendencia con su estilo único y su energía arrolladora, reafirmando por qué es uno de los artistas más queridos y representativos del género.
