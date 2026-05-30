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El Consejo Federal Pesquero anunció que quedó oficialmente habilitada la pesca comercial de langostino en las subáreas 4, 5, 15 y 16 del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), luego de los resultados obtenidos durante la prospección desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Desde la Secretaría de Pesca de Santa Cruz adelantaron que están dadas las condiciones para que Caleta Paula y Puerto Deseado reciban descargas que permitan una gran activación en esas terminales marítimas. Esto repercutirá no solo en ese encadenamiento productivo, sino que la reactivación será para todo el sector pyme de ambas comunidades pesqueras: gastronomía, hotelería, transporte, etc.

En este escenario, desde Chubut alertaron a La Opinión Austral que avanzan en negociaciones contrarreloj entre el empresariado y los gremios que tienen poder de representación dentro de la actividad productiva por las paritarias.

Advirtieron que las negociaciones salariales no arribaron a buen puerto y el empresariado chubutense tomará la decisión de no salir a pescar. Se trata del mismo conflicto que se vivió el año pasado en todo el país y que llevó prácticamente a perder la temporada.

Desde Chubut advirtieron la necesidad de continuar dialogando entre las partes para encontrar una salida inmediata al conflicto y otra vez señalaron que la macroeconomía del país debe avanzar en las correcciones necesarias que permitan planificar la hoja de ruta en la zafra de la pesquería que más actividad genera en la pesca nacional.