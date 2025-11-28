Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ilusión que hace unas semanas se contaba al aire en los estudios de LU12 AM680 se convirtió en realidad. La joven tenimesista Zoe Hilarion ganó el tercer selectivo nacional de tenis de mesa, disputado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), y de esa manera aseguró su lugar en la Selección Argentina 2026, sumándose al logro que ya había conseguido su compañera Oriana Alvarado. Ambas entrenan en el gimnasio Benjamín Verón y hoy son parte de una camada histórica para Río Gallegos y Santa Cruz.

Paula Estigarribia, Zoe Hilarión, Mackenzy Tusco y Oriana Alvarado, las jóvenes promesas del gimnasio Benjamín Verón.

El selectivo que definió la clasificación reunió a las mejores exponentes de las categorías formativas del país. En ese contexto, Zoe Hilarion se quedó con el título tras disputar la final frente a Ana Romero, representante de Corrientes, a quien venció por 3 a 1 en sets. El triunfo le permitió entrar de manera directa a la Selección Argentina de Tenis de Mesa 2026, consolidando un proceso que venía madurando hace mucho tiempo en el sur del país.

El trabajo deportivo de Zoe se encuentra bajo la conducción de los profesores Sebastián Paredes y Enzo Almonacid, referentes del proyecto que se desarrolla en el gimnasio Benjamín Verón. Desde allí, junto a un grupo de jugadoras y jugadores en plena etapa de formación, vienen empujando el crecimiento del tenis de mesa en la región, combinando horas de entrenamiento, competencia nacional y el acompañamiento permanente de las familias.

La noticia de la clasificación de Zoe Hilarion llega, además, en continuidad con lo que ya se había conseguido con Oriana Alvarado, que se impuso en el primer selectivo nacional y también se aseguró un lugar en la Selección 2026. Ambas compartieron hace unas semanas una visita a los estudios de LU12 AM680, junto a Mackenzy Tusco y Paula Estigarribia, para contar cómo se preparaban para el Abierto de la República y los exigentes selectivos que se disputarían en Ciudad de Buenos Aires. Hoy, esos objetivos ya forman parte de la historia: el Abierto pasó y los selectivos terminaron con dos jugadoras de Río Gallegos vestidas de celeste y blanco.

El locutor Carlos Saldivia entrevistó al profesor Sebastián Paredes y a las deportistas Oriana Alvarado, Zoe Hilarión, Mackenzy Tusco y Paula Estigarribia en los estudios de Radio LU12 AM680.

Detrás de estos resultados también aparece el nombre de Roberto Padilla, entrenador con trayectoria, a quien el grupo agradece de manera especial. Padilla acompañó y se sumó al trabajo que se viene realizando en el gimnasio Benjamín Verón, aportando su experiencia y generando vínculos que fueron determinantes para abrir puertas a nivel nacional.

En el año 2023, Roberto Padilla convocó a Diego Temperley, coordinador de las selecciones menores de tenis de mesa, para realizar un campus en Río Gallegos. Durante esas jornadas, Temperley observó a 12 jugadores locales, quienes luego fueron invitados al Campeonato Nacional disputado en Oberá, Misiones, en 2024. Aquel campus y esa primera convocatoria al Nacional se transformaron en el punto de partida de este camino que hoy tiene a Zoe y Oriana dentro de la Selección Argentina.

El presente de las pequeñas tenimesistas sintetiza el valor de los proyectos deportivos sostenidos en el tiempo: una combinación de planificación, oportunidades, acompañamiento técnico y trabajo silencioso en los gimnasios de barrio. Los resultados obtenidos en el CENARD no solo coronan el esfuerzo de Zoe y su entorno, sino que también envían un mensaje alentador a sus compáñeras y las nuevas generaciones de deportistas de Santa Cruz, que ven en estos logros la confirmación de que, desde el extremo sur del país, también se puede llegar a la elite del deporte argentino.