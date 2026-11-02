Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Serie de Conciertos Verena cerrará su temporada 2026 con 6 Manos al Piano, un espectáculo que reunirá a las pianistas Daniela Salinas, Natalia González Figueroa y Melina Marcos este sábado 21 de noviembre, a las 19:00, en el Teatro Gran Cabral de Río Gallegos.

La propuesta combina obras del repertorio clásico con composiciones actuales de autores argentinos, algunas escritas especialmente para esta formación. El concierto ofrece la oportunidad de descubrir distintas sonoridades y estilos a través de una modalidad poco habitual: tres pianistas compartiendo un mismo instrumento. El programa incluye, además, dos estrenos mundiales.

Las pianistas

Las tres intérpretes cuentan con amplias trayectorias nacionales e internacionales.

Daniela Salinas desarrolla una intensa actividad concertística como solista en Argentina y el exterior, con presentaciones en América y Europa. Ha actuado en salas como el Teatro Colón y el Palacio Libertad de Buenos Aires, así como en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes de México. También ha participado en festivales internacionales de Colombia, Estados Unidos y Reino Unido, y actuado junto a destacadas orquestas sinfónicas argentinas y latinoamericanas.

Su álbum dedicado a la obra para piano de Heitor Villa-Lobos fue nominado al Premio Gardel 2021 al Mejor Álbum de Música Clásica.

Por su parte, Natalia González Figueroa se ha presentado en importantes salas de América y Europa, entre ellas el Teatro Colón de Buenos Aires, el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Auditorium Parco della Musica de Roma. Su álbum “Piazzolla: Obras desconocidas para piano solo” recibió el Premio Gardel 2022 al Mejor Álbum de Música Clásica. En 2023 fue nominada al Latin Grammy por la grabación de la Suite de los Buenos Aires, de Claudia Montero, junto a la flautista Tanja von Arx.

En tanto que Melina Marcos desarrolla una labor artística centrada en la investigación, interpretación y difusión del repertorio argentino, con especial énfasis en la obra de compositoras. Se ha presentado en salas como el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata, la Usina del Arte y el Centro Cultural Kirchner, además de escenarios europeos. Su álbum “Compositoras Argentinas: Dos siglos de música — Volumen II” recibió el Premio Gardel al Mejor Álbum de Música Clásica en 2024.

El concierto marcará el cierre de la temporada 2026 de la Serie de Conciertos Verena, que durante el año presentó una programación dedicada al piano y sus intérpretes.

Las entradas tienen un valor de $30.000 y la venta es a través de QR Ticket o por WhatsApp al 11 6434-7432.