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Bajo la curaduría y coordinación de la artista Alejandra Montiel, “EL ENTRE. Constelaciones oscuras” inaugurará este sábado 19 de septiembre a las 18:00 en el Centro Cultural Calafate.

La propuesta reúne los proyectos e investigaciones de nueve artistas correspondiente a la tercera edición de Porciones del todo: Laboratorio Abierto de Prácticas Artísticas.

“El laboratorio está destinado a artistas visuales de Santa Cruz que desean profundizar un poco sus investigaciones y sus producciones personales. Porciones del todo es un espacio de acompañamiento de producción sostenido y comunitario. Si bien, soy la coordinadora, también tienen un rol fundamental los aportes de los otros artistas participantes. La instancia de laboratorio abierto, que vendría a ser de muestra, es la última instancia”, explicó Montiel a La Opinión Austral.

Cabe mencionar que en esta edición, las artistas invitadas son Camila Lina Smart y Florencia Mainetti.

“Después de haber compartido aproximadamente seis meses, se abre el laboratorio, todas las experiencias que tuvimos compartiéndonos y desarrollando, a la comunidad”, completó.

La artista de El Calafate Cecilia Caamaño Pagniez revisita acontecimientos históricos con “Relatos de la nevada del siglo”.

De esta manera, tomando como punto de partida la cosmovisión andina —que a diferencia de la astronomía occidental no sólo observa las estrellas, sino las sombras y nebulosas que las unen—, la muestra propone reflexionar sobre el entramado de relaciones invisibles que sostienen la producción artística y la vida en comunidad. “Ninguna obra o práctica existe de forma aislada: se construyen en diálogo directo con el territorio, la memoria, la materia y los cuerpos”, sostuvieron desde el laboratorio.

La exposición aborda cuatro ejes fundamentales, el territorio como experiencia: mapeos, caminatas y desplazamientos alrededor del habitar a través de las obras de Marcos Aguilera y Leo SC; memoria colectiva: archivos comunitarios, historias familiares y acontecimientos históricos revisitados por Lorena Martellini, Guadalupe Auzoberria y Cecilia Caamaño Pagniez; la materialidad como dispositivo conectivo: la transformación de elementos naturales y cotidianos en enlaces temporales en las propuestas de Laura Calleja; y el cuerpo atraviesa la trama: reflexiones sobre la vulnerabilidad, la fragilidad y la identidad en los trabajos de Ever Bueti Ruquet, Rocío Asset y Emilia Majorel.

La entrada es libre y gratuita.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 19/09 – Inauguración

18:00 Recorrido guiado junto a lxs artistas.

JTTE DJ Set. (Julieta Barrientos)

Brindis de apertura a cargo de Lá Atelier Alquimia y El Destilador.

Sábado 26/09 – Activaciones

17:00 Taller “La autoconstrucción como práctica artística” | Ensamblaje

sensitivo: Bioconstrucción y autoconstrucción del espacio propio. Imparte:

Camila Smart. Destinado a niñxs y adultxs.

sensitivo: Bioconstrucción y autoconstrucción del espacio propio. Imparte: Camila Smart. Destinado a niñxs y adultxs. 18:00 Experiencia de observación fenomenológica del cuerpo vegetal,

registro y conversatorio de pequeño formato. Imparte: Laura Calleja.

registro y conversatorio de pequeño formato. Imparte: Laura Calleja. 19:00 Taller: Gesto en el tiempo. Imparte Lorena Martellini. Diálogo sobre

los gestos del territorio que perduran en el presente y confección de cuentas

cerámicas.

Sábado 03/10 – Activaciones

17:00 Manual para hacer pie, idea de Leo SC. Imparte: Marcos Aguilera.

Propuesta de plegado y armado de una publicación en formato fanzine.

Propuesta de plegado y armado de una publicación en formato fanzine. 18:00 Pequeño atlas a la deriva, coordina Marcos Aguilera. Activación de

la obra “Persiste e insiste” con armado de mini publicación. Duración 2hs.

la obra “Persiste e insiste” con armado de mini publicación. Duración 2hs. 20:00 Artista invitada Florencia Mainetti, performance y charla.

20:30 Tu relato nuestro, activación de la pieza “Relatos de la nevada del

siglo” de Cecilia Caamaño Pagniez mediante video proyección y sonido.

siglo” de Cecilia Caamaño Pagniez mediante video proyección y sonido. Brindis de cierre a cargo de Gin De Acá! Patagonia Dry Gin.

Sábado 10/10 – Cierre de activaciones

18:00 Lo que aún queda | Imparte: Emilia Majorel. Activación de la

materia remanente del proceso de AÚN para una nueva transformación.

materia remanente del proceso de AÚN para una nueva transformación. 19:00 Entrar y salir siendo huemul | Idea: Rocío Aaset

Propuesta participativa alrededor del círculo como símbolo de manada: una

red que sostiene, protege y nos recuerda que la dignidad permanece y se

reconstruye colectivamente.

Propuesta participativa alrededor del círculo como símbolo de manada: una red que sostiene, protege y nos recuerda que la dignidad permanece y se reconstruye colectivamente. 20:00 Letras Esteparias | Lectura de obras literarias

21:00 hs Invitada Toia Ibañez: curadora y gestora cultural | Recorrido guiado de la muestra y cierre del laboratorio abierto. Acción Grupo MUEVE Club | Coordina: Melina Condoluci