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La Secretaría de Cultura de Santa Cruz abrió la convocatoria para participar de la 32° Feria Provincial del Libro, que se desarrollará del 4 al 13 de septiembre en el Complejo Cultural Santa Cruz.

Hasta el 15 de junio se pueden postular presentaciones de libros, charlas y talleres, actividades literarias, editoriales, librerías y emprendimientos vinculados al mundo del libro y la lectura.

“Mediante un formulario de Google se realiza la inscripción de todos aquéllos que quieran presentar su bibliografía o en su defecto hacer algún taller o algún trabajo de colaboración, aparte de los libreros que pueden traer sus stands”, manifestó Silvia D’Andrea, secretaria de Cultura, en comunicación con Radio LU12 AM680.

La secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea.

El formulario se encuentra disponible en conexioncultura.santacruz.gob.ar en tanto que las consultas se pueden realizar a biblioteca.cultura@santacruz.gob.ar o dirigiéndose personalmente a la Biblioteca Pública Provincial “Juan Hilarión Lenzi”, ubicada en José Ingenieros 60.

Recordó además que en esta edición se invitará a todos los municipios para que participen con sus productos culturales literarios.

“Empezamos la gestión casi el 24 de marzo y todo lo que venimos haciendo es respecto a la memoria y al cuidado de estos principios de memoria como recuperación del presente. Con la feria lo que queremos hacer es no solamente honrar a los que han hecho las letras de Santa Cruz, sino también presentar a los noveles y a los que hoy están forjando el camino de los literatos en Santa Cruz”, manifestó.

Asimismo, recordó que además de los escritores, “hay gente que se dedica al diseño, la edición, al producto, los libros y la industria cultural editorial”.

Por último, D’Andrea adelantó: “Estamos armando capacitaciones ligadas a diferentes estilos literarios para que los escritores puedan ampliar sus horizontes. Una de las cosas que vamos a trabajar con distintos empresarios locales es el uso de la Inteligencia Artificial en las letras, es fundamental poder desmitificar la IA, pero también darle contenido y el sentido artístico que debe tener”.