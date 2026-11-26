Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Centro Polivalente de Arte N°1 de la capital santacruceña, este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, tuvo lugar el certamen “Nuevos Valores” correspondiente a la sede Río Gallegos Pre Cosquín 2027, organizado por la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz.

La primera jornada, que tuvo lugar este sábado 21, se centró en los rubros musicales con Cristian Borden de Santa Cruz y Lucrecia Rodrigo de La Pampa como jurados.

De la instancia, resultaron seleccionados Mariana Mallada y Ana Laura Quinteros en Solista Vocal, ya que el rubro contempla dos primeros puestos; Pablo Medina y Mariana Mallada en Dúo Vocal, Ayra Sur en Conjunto Vocal, Cristian Daniel Rocha Aguilar en Solista Instrumental, Guanaco Negro en Conjunto Instrumental, y “Cerca del Sur” de José Eduardo Braccalenti en Canción Inédita.

En tanto que la segunda jornada correspondió a la danza y el jurado estuvo integrado por Candelaria Torres de Buenos Aires y José Demelchiorre de Tucumán. Los clasificados fueron Luciano Paso en Solista Malambo Masculino, Aldana Godoi en Solista Malambo Femenino, Lauquen-Barrientos-Mansilla-Rodriguez en Conjunto Malambo, Nicole Coronel y Jairo Mancilla en Pareja de Baile Tradicional, Yuliana López y Maximiliamo Morales en Pareja de Baile Estilizado y Compañía Mujeres del Viento con la obra “Libre y Dueña” en Conjunto de Baile Folclórico.

La delegación oficial representará a la Sede Río Gallegos en el 55° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, a realizarse del 4 al 18 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Los ganadores de dicha instancia, accederán al escenario mayor.