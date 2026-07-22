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El escritor de Río Gallegos, Antonio Andrade presentará este jueves su nuevo libro titulado “Caos, donde brotan mis palabras”.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Andrade recordó: “Llevo 14 años escribiendo, este es mi décimo libro, tengo escritos novelas, poesía, libros de poesía, libros de cuentos, ensayos, etcétera. Este libro es uno de los que más estoy disfrutando, es el más lúdico y es uno de los más abstractos. Suelo ser bastante ordenado y bastante esquemático en la escritura de los libros, todos tienen un funcionamiento y este libro ha sido un desafío para mí, para mostrar lo que el título representa“.

“El título es bastante explícito en el sentido de señalar que ha sido una escritura caótica, con una mezcla de diferentes géneros y estilos. Es un rejunte de dos o tres años de textos, de diferentes producciones que acumulo y explico por qué lo hago. Hay de todo, hay narrativa, poesía, abstracción, texto de otros libros que he agregado, hasta una canción que le hice a mi hija. Es un caos”, completó.

Andrade sostuvo que actualmente “el desafío más grande es llegar al interés de lectores, que los lectores de la provincia de Santa Cruz se interesen por la literatura de la provincia de Santa Cruz”.

La presentación que abrirá con un recital de cuentos a cargo de Ernesto Zippo, Pilar Arce y Julio Coronel, será este jueves a las 20:00 en Santa x Hachi, sito en Zapiola 166 en la capital santacruceña.

Por otra parte, el escritor se refirió a la iniciativa del Gobierno nacional que propone derogar la ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera.

“Es un despropósito porque va a generar que los monopolios de las librerías se queden con todo el mercado y que el pequeño librero desaparezca. En Río Gallegos hay unos seis libreros. Lo que dispone esta ley es establecer una tarifa de venta en cualquier tipo de librería, todos tienen el mismo precio de venta y no pueden establecer otros parámetros de oferta para no arruinar la producción de las libreras. Todas las librerías independientes, obviamente, están en desacuerdo”, cerró.