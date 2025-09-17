Aonikenk le da la bienvenida a una nueva estación con el Encuentro Coral de Primavera

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en avenida Gregores y avenida Laprida, este jueves a partir de las 20:00 tendrá lugar el Encuentro Coral de Primavera organizado por el Coro Polifónico Aonikenk de Río Gallegos.

“Este año hemos decidido no hacer el Octubre Coral, pero la movida coral no puede detenerse. Vamos a mostrar lo que venimos trabajando”, manifestó Roxana Agulló, directora de Aonikenk, a Radio LU12 AM680.

“Para nosotros siempre es un placer mostrar lo que estamos haciendo. Vamos a estar acompañando a dos coros que están comenzando, el grupo El Despertar que es de adultos mayores y tan necesario en la comunidad. Cada centro de jubilados debería tener su coro, es una actividad maravillosa como lo es la danza, la pintura, la cerámica, para la gente que está un poco sola o necesita descargar sus tensiones del día, son actividades maravillosas. También va a estar el coro de Casa España, que dirige la profe Ingrid Peña, que está retomando sus actividades”, detalló. En el evento, que tendrá entrada libre y gratuita, además habrá músicos invitados.

Aonikenk, además de contar con un repertorio de música popular y de folclore argentino, da a conocer la música de Santa Cruz.

“Para mí ha sido una bandera durante todos estos años llevar adelante a nuestros compositores, tenemos obras de los hermanos Améstica, de Martín Leoz, Giménez Agüero, Pablo Borelli y ahora estoy analizando algunas letras de Florita Lofredo, de otros compositores santacruceños, me parece que cuando uno sale de nuestra provincia esa es nuestra carta de presentación”, expresó.

Roxana Agulló, directora del Coro Polifónico Aonikenk.

En noviembre, el coro participará de eventos en Caleta Olivia y Ushuaia, presentaciones donde el repertorio será patagónico.

“En Mar del Plata, nos pasó de poder cantar ‘Obreros del ’21’ cumpliéndose 100 años de esa gesta tan dolorosa para nuestra provincia y es emocionante para nosotros, para la gente que nos escucha, y es también educar un poco sobre nuestras raíces“, expuso Agulló.

En noviembre, Aonikenk se presentará en Caleta Olivia y Ushuaia.

Por último, adelantó que después de la presentación de este jueves, Aonikenk tiene previsto otro evento para el 11 de octubre en el Teatro Gran Cabral, donde también participarán los coros del Conservatorio Provincial de Música, Centro Gallego y Coro Catedral. “Estoy feliz de ver como hay muchos coros en nuestra ciudad. Hay ciudades enormes donde no hay tanta actividad coral como en Río Gallegos, es llamativo y es grato, y los hay de todas las variedades, que no solamente haya un tipo de música, coros femeninos, de tercera edad, de niños, es muy sano”, cerró.