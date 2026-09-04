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El Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) invita a la visita guiada de “Laboratorio Textil”, la muestra que se enmarca en el proyecto “Poéticas de lo diverso en la Patagonia”, que se realizará este sábado 5 de septiembre a las 16:00, con la participación de 10 artistas de la muestra y su curador, Gabe Macede.

La actividad propone recorrer la exposición desde la voz de sus protagonistas, acercándose a los procesos creativos, materiales, investigaciones y experiencias que dieron origen a las obras. Será también una oportunidad para generar un espacio de diálogo entre artistas, público, docentes, estudiantes e instituciones.

“Poéticas de lo diverso en la Patagonia” es un proyecto institucional del MAEM que, en esta nueva edición, toma la forma de un Laboratorio Textil, bajo la curaduría de Gabe Macede y la asistencia de Melina Monzón.

La propuesta reúne producciones de 15 artistas de distintos puntos de la Patagonia argentina y chilena y entiende lo textil como un territorio expandido, capaz de vincular cuerpo, memoria, identidad, territorio, vínculos, saberes y formas de habitar.

En el recorrido participarán Ariadna Giménez, Daniela Elizabeth Oyarzo, Dora López, Emilia Majorel, Itala del Viento, Juan Infante, Mariano Molina, Marcela Pizarro Mackenzie, Mariela Ronconi y Xymena Juárez, cuyas trayectorias y prácticas abarcan las artes visuales, el arte textil, la performance, la fotografía, el audiovisual, la escultura, el diseño y la investigación material.

La muestra se puede recorrer con entrada libre y gratuita en Maipú 13.