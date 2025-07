Con el auspicio de la Asociación Centro Gallego de Río Gallegos y el Grupo Contraviento, además de la colaboración de Fundacruz, se presentó el libro “Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz”, del profesor de historia e investigador Miguel Auzoberría.

El libro fue editado por primera vez en 2023 por Espacio Hudson y recientemente fue reeditado.

La elección

“Como grupo de investigación, hemos trabajado sobre el movimiento obrero en Santa Cruz desde principios de siglo y la figura de este personaje aparecía comentada, referida, en algunos de los tomos de Osvaldo Bayer como un periodista que estuvo en esa época de las huelgas que, después, cuando se radicaliza el conflicto, se aparta“, contó Auzoberria a La Opinión Austral sobre cómo eligió al personaje.

La presentación, que se realizó en la tarde de este sábado en Fundacruz, se extendió por 45 minutos para luego dar lugar a las preguntas. En cuanto al objetivo, manifestó que fue “dar a conocer e insistir nuevamente en rescatar la figura de Amador Víctor González, un periodista que vivió en Santa Cruz, un gallego que vino a principios del Siglo XX, en 1919. Hay una calle que lo recuerda, un pasaje de un par de cuadras, pero mucha de la gente no sabe quién es”.

Testigo de una época

Años atrás, cuando buscando la respuesta a la interrogante de quién fue Amador González es que Auzoberria se encontró con una publicación de él. “Es un proyecto de 32 páginas que no está en ninguna hemeroteca, lo reedito para que no se pierda, está reproducido facsimilarmente, tal cual era el ejemplar que salió de imprenta en 1921”, indicó.

Susana Martínez realizó la presentación de Miguel Auzoberria. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Este personaje tuvo durante la época de las huelgas patagónicas un rol importante, tenía un diario que se llamaba ‘La Gaceta del Sur’, él publica un trabajo que está un poco olvidado, perdido u oculto que es ‘El espíritu obrero en la Patagonia’, que lo rescaté y reproduzco facsimilarmente en este libro que hace un poco su biografía”, expuso.

“El mérito que tiene ese trabajo es que ni bien termina la primera huelga, él la relata. Ha sido tomado por Bayer o por algún otro escritor, pero fragmentariamente, yo pongo el texto completo y lo nutro con documentación, material que hay en la provincia”, explicó.

Publicaciones

Sin embargo, el autor aclaró que el libro no se reduce a la vida de Amador González, se trata “de contar un poco la época, no es solamente la vida del biografiado, sino es el biografiado como un actor social, como un intérprete de la sociedad de su época, tuvo un rol interesante en los años veinte, treinta, inclusive hasta los años cincuenta tuvo un periódico que fue ‘La voz del pueblo’. Fallece en 1953 en Río Gallegos”.

Además, agregó que Amador González “ha hecho trabajos que no solamente abordan lo que fueron las huelgas como testigo de esa época, también ha publicado libros de poesía y libros de relatos en la Editorial Claridad en 1945″.

Con una importante concurrencia, la presentación se extendió durante 45 minutos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación no ha finalizado para Auzoberria. “Hay otra cuestión que me intriga mucho y que intento rastrear, pero en Santa Cruz no hay hemerotecas que hayan preservado la memoria de las publicaciones y es lamentable porque él, entre 1929 y 1930, publica una revista que se llamó ‘Letras de la Patagonia’ sobre literatura patagónica, son 12 números”.

Para el investigador en esa revista “hay un material importante para seguir enriqueciendo la historia de este personaje ilustre también en Mondonieva, donde nació y que se hizo un lugar cuando comenzó a principios de siglo de muy adolescente en Buenos Aires y por causas de la justicia y de la policía corrió hacia el sur y acá desarrolló toda su vida de labor periodística. No sólo en Santa Cruz, sino también en algunos momentos en el Territorio Nacional de Chubut”.