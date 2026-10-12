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El IPSA, el Centro de Medicina Nuclear, el Hospital Regional Río Gallegos, entre otros espacios de la capital santacruceña, se llenaron de música con las intervenciones realizadas por el XIX Octubre Coral de la Patagonia Austral, organizado por la Asociación Amigos del Coro Polifónico Aonikenk.

Además, este viernes 9 y sábado 10 en el Conservatorio Provincial de Música tuvo lugar el Taller “Crecer cantando” que dictó el profesor Gonzalo Villalba de Mendoza.

También hubieron tres conciertos, el viernes en la Iglesia San Benito, el sábado en la Parroquia San Juan Bosco y el domingo en el Conservatorio Provincial de Música.

“Con el concierto de niños de ayer, cerró el Octubre Coral de este año. La capacitación tuvo mucha asistencia de profesores, estudiantes de música, coreutas. Trabajamos dos días seguidos con el profesor Gonzalo Villalba, que nos visitaba desde Mendoza. Fue muy buena la capacitación, la gente quedó muy contenta. En la noche del sábado, pudimos cantar los temas que habíamos estado trabajando en la capacitación”, manifestó Roxana Agulló, directora del Coro Aonikenk, a La Opinión Austral.

“El domingo al mediodía, la asociación Amigos del Coro Aonikenk les ofreció un asado de camaradería a todos los directores y coreutas que participaron, al coro de Chile, al coro Municipal de Perito Moreno, también había directores, profesores del conservatorio de música y aquéllos que quisieron participar”, completó.

En esta edición, contaron con la participación del Coro del Teatro Municipal de Punta Arenas y del Coro Municipal de Perito Moreno.

“Fue un fin de semana muy movido, con muy buena recepción del público. Los tres días, la sala llena, tanto en el San Benito como en San Juan Bosco y este domingo en el conservatorio. Así que, estamos felices y viendo cómo va a ser el Octubre Coral en sus 20 años. No sé si se realizará el año que viene, pero el próximo que hagamos va a ser el número 20. Y, vamos a tener que tirar la casa por la ventana. Estamos felices con lo que pasó este fin de semana”, cerró.