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Con la participación de compañías de Argentina, Chile e Italia, este viernes comenzó la 2da edición del Festival Internacional de Teatro de El Calafate (FITEC).

Tras el acto de apertura en la Sala LibélulaSur, tuvo lugar la primera función del programa de cuatro días de teatro. El Grupo LibélulaSur, organizador del festival, abrió la grilla con “Antolín”, una obra para todo público.

El reconocido actor Osqui Guzmán, quien integra la Compañía Fugaz, manifestó a Señal Calafate: “Creemos de una manera muy firme que el teatro no se construye si no es poniendo el cuerpo. Estar presentes, acá, cerca del trabajo de los compañeros, es fundamental”.

En su última jornada, este domingo a las 10:30 se realizará el conversatorio “Compartiendo el entramado identitario” en el Centro Cultural. Por la tarde, a las 16:00, será el turno de “Ema no es ame” de LibélulaSur; a las 16:30 en la Sala LibélulaSur, tendrá lugar la presentación del libro “La banda dei biscotti” de Martín Stigol; a las 17:30 en el Centro Cultural, “Las soñadoras, otra historia de la ciencia” del Grupo La Escalera de Puerto Madryn; a las 19:30 en la Sala LibélulaSur, “Celular” de Grupo ETISAC; y a las 20:30 en el Centro Cultural, “El bululú” de Compañía Fugaz de CABA.