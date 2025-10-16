Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El libro “MULATO (Chümjaluwun). Cuando las ovejas corrieron a los tehuelches de la Patagonia” continúa recorriendo la región.

Este domingo, la obra del periodista y escritor Osvaldo Mondelo fue presentada en la Feria Municipal del Libro y de las Artes en el Museo Egidio Feruglio de Trelew, donde además se expuso la muestra “Tehuelches. Danza con fotos”.

El libro está sustentado en una investigación histórica fotográfica y referida a los diversos procesos históricos, culturales y económicos que padecieron los pueblos originarios de la Patagonia.

El recorrido de la obra continuará con la exposición fotográfica, disertación y presentación en la XXI edición de la Feria del Libro de Puerto Santa Cruz que se está desarrollando hasta este sábado.

Además, está previsto que el 22 de octubre inaugure una muestra en el Centro de Información de Parques Nacionales en El Calafate y el 24 de octubre a las 20:00, brinde una charla en el marco de “Reconstruir Memoria”, el proyecto curatorial participante de BIENALSUR 2025 que se encuentra en exposición en el Centro Cultural El Calafate.