Este viernes en el Centro Cultural Municipal de El Calafate, el autor santacruceño Osvaldo Mondelo realizó la presentación audiovisual del libro “Mulato. Cuando las ovejas corrieron a los tehuelches de la Patagonia” en el marco de las actividades del proyecto “Reconstruir memoria”, que forma parte de la BIENALSUR 2025.

La ponencia planteó las consecuencias sociales, culturales y económicas que padecieron los pueblos preexistentes ante el avance de la ganadería a gran escala en la región de Magallanes, Chile y Santa Cruz, Argentina, la creación del latifundio y el rol desempeñado por el alambrado como límite de su economía de subsistencia.

M. Auzoberría, S. Martínez y O. Mondelo.

En la oportunidad, la sala fue desbordada ante la gran cantidad de visitantes locales y extranjeros, interesados en la temática.

Expuesta en el kilómetro 2.081 de la BIENALSUR 2025, “Reconstruir Memoria” reúne las miradas de Annemarie Heinrich en las fotografías tomadas en 1958, las de Andriana Opacak capturadas en la década de los noventa y las de Berta Giménez, posteriores a 2014, sobre las plantas frigoríficas.

La muestra continua en exposición de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y sábados, domingos y feriados de 16:00 a 20:00, hasta el 10 de noviembre en el Centro Cultural Municipal de El Calafate.

Muestra fotográfica

Por otro lado, este miércoles, con nutrida concurrencia de público local y turistas quedó inaugurada la muestra fotográfica “Tehuelches. Danza con fotos” en la sede de Parque Nacional Los Glaciares.

La muestra que fuera expuesta recientemente en la Feria del Libro y las Artes en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, con una concurrencia de 15 mil personas en cuatro días, también visitó la Feria del Libro en Puerto Santa Cruz y ahora podrá recorrerse, con entrada libre y gratuita hasta diciembre.

La muestra fotográfica “Tehuelches. Danza con fotos”.

“Tehuelches, Danza con fotos” es una investigación histórica fotográfica conformada por 43 imágenes y un video en la que lejos del exotismo de los retratados, el autor propone contar una historia un etnocidio cultural invisibilizado.