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Tras su paso por Chubut, donde el musical se estrenó hace un año con gran respuesta del público, “Mujer Patagonia” desembarca en la Ciudad de Buenos Aires.

“Mujer Patagonia” reúne a seis cantoras representativas de cada provincia patagónica, en una propuesta escénica que pone en valor la identidad, la poesía y la fuerza de las mujeres del sur. Participan Laura Paturlanne (La Pampa), Camila Warner (Río Negro), Jorgelina Sotelo(Neuquén), Gabriela Carel (Chubut), Lorena Pérez (Santa Cruz) y Karina Valdez (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Concebido como una obra integral y sin pausas, el espectáculo entrelaza música y palabra en un recorrido por los paisajes, las historias y las emociones del sur, con participaciones individuales y colectivas, reuniendo a las seis voces en un mismo canto.

En el escenario las cantoras estarán acompañadas por cuatro reconocidos músicos instrumentistas: Leandro Marquesano, Lucas Homer, José Torelli y Diego Gazzaniga.

La presentación será este viernes 23 de octubre a las 20:30 en el Teatro Gastón Barral de UOCRA Cultura, sito en Rawson 42, en el marco del Ciclo Recitales SADAIC, con la co-organización de UOCRA Cultura y SADAIC, y el apoyo del Ente Cultural Patagonia.

La entrada es gratuita y se retira en boletería desde las 18:00.