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Con una importante participación de estudiantes, docentes, realizadores y público, este viernes comenzó la primera edición del Festival Audiovisual de Santa Cruz (FASAC) en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, una propuesta impulsada por la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz que combina proyecciones, espacios de formación e intercambio entre referentes de la actividad audiovisual.

La jornada inaugural estuvo marcada por la participación de más de 200 estudiantes de las Escuelas Primarias N°6 y N°93, quienes asistieron a las funciones especialmente destinadas a las infancias. Durante la mañana se proyectó una selección de cortometrajes pertenecientes al Festival de San Carlos de Bariloche, mientras que por la tarde los alumnos participaron de la proyección del largometraje “El Patalarga”, acercándose a nuevas experiencias audiovisuales a través de producciones especialmente pensadas para públicos infantiles.

La apertura formal se realizó a las 11:00 y reunió a autoridades provinciales y municipales, realizadores, capacitadores e invitados especiales. Posteriormente, comenzaron las actividades de formación, uno de los principales ejes del festival.

El director de Realizaciones Artísticas de la Secretaría de Estado de Cultura, Mario Cádiz, destacó la presencia de los estudiantes universitarios. “Una de las cosas que más ansiaba era que los chicos de la carrera de Comunicación Audiovisual de Caleta Olivia pudieran concurrir. Como dije durante la apertura, ellos son parte del presente y también del futuro del audiovisual santacruceño”, señaló.

También valoró la respuesta obtenida en las actividades destinadas a las escuelas. “Fue muy grato porque no solamente más de 200 niños y niñas se acercaron al cine, sino que se fueron comentando entre ellos que querían volver durante estos días para seguir viendo qué propone el festival”, expresó.

La programación del festival incluye además la participación de festivales invitados que acercan producciones de distintos puntos de la Patagonia. En esta edición forman parte de la programación realizaciones provenientes de Cine en Grande, el festival audiovisual de Río Grande, Tierra del Fuego, y del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), fortaleciendo los vínculos entre espacios de exhibición y formación de la región.

La formación profesional ocupa un lugar central en la primera edición del FASAC y la primera propuesta estuvo dedicada a uno de los desafíos más importantes para quienes producen contenidos audiovisuales: lograr que las producciones encuentren su público.

Bajo el título “Distribución en Festivales. Herramientas para diseñar una estrategia de distribución”, el taller estuvo a cargo de la productora y distribuidora audiovisual Marianela Díaz Román, quien compartió herramientas vinculadas a la circulación de proyectos, los recorridos por festivales y las posibilidades de financiamiento para producciones audiovisuales independientes.

La actividad reunió a estudiantes, realizadores y participantes provenientes de distintos puntos de la provincia. Entre ellos se destacó la presencia de alumnos de la carrera de Comunicación Audiovisual de la UNPA-UACO, quienes viajaron especialmente para participar de las actividades de la primera edición del festival.

Nacida en Río Gallegos y radicada en La Plata, Díaz Román destacó la posibilidad de vincular su recorrido profesional con su lugar de origen.

“Mi identidad santacruceña y patagónica en mi profesión estaba como inconclusa. Poder acercarme a la provincia desde mi trabajo y compartir mi experiencia con los participantes es un orgullo y una meta súper lograda”, expresó.

“Lo más importante es pensar para qué hacemos una película, si no es para que encuentre su público”. MARIANELA DÍAZ ROMÁN

Durante el encuentro, abordó aspectos que habitualmente quedan fuera de los espacios de formación audiovisual tradicionales. “Vengo a contarles no cómo hacer una película, sino de dónde sacar recursos para producirla y qué hacer con ella cuando está terminada. Lo más importante es pensar para qué hacemos una película, si no es para que encuentre su público”, señaló.

Además, destacó la importancia de generar este tipo de propuestas en territorios alejados de los grandes centros de producción. “Espacios como este existen en muchos lugares, pero es muy importante traerlos a las provincias y fortalecer una mirada federal. Entendiendo que faltaba un espacio así en Santa Cruz, me parece totalmente necesario y celebro que sea el primero de muchos más”, manifestó.

La programación del FASAC continuará hasta este lunes 23 de noviembre con nuevas proyecciones, talleres especializados en producción audiovisual, dirección de fotografía y actuación, además de proyecciones de obras provenientes de distintas localidades santacruceñas y festivales invitados de la Patagonia.

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