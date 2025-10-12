Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Santa Cruz tiene abiertas las inscripciones para el Concurso Antología para jóvenes escritores “Charlotte Fairchild”.
La temática del certamen son las infinitas maneras de viajar y los géneros en los que se puede participar son poesía, cuento y microrrelato.
La convocatoria está dirigida a la franja etaria de 12 a 24 años.
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de noviembre.
Por bases, consultar en sadefilialsc@gmail.com, en la página de Facebook “Sade Santa Cruz” o en Instagram: @sadefsc
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario