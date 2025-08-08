Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Ballet Folclórico Internacional de Santa Cruz abre una convocatoria para músicos, cantores y bailarines de tango y folklore interesados en formar parte de diversos proyectos internacionales.
El perfil buscado apunta a bailarines con conocimientos en bombo, boleadoras, danzas folclóricas argentinas, danza contemporánea y tango y a músicos y cantores con experiencia en repertorio nacional de folklore.
La programación anual incluye giras nacionales e internacionales a Chile, Arabia Saudita, Europa, México, Perú, China, Corea del Sur, entre otros, además de capacitaciones y montajes coreográficos junto a referentes de la danza nacional. Asimismo, se contempla ciclo de funciones en la zona norte y sur de la provincia de Santa Cruz.
Postulaciones
Los requisitos son tener 15 años o más, ser nativo de la provincia de Santa Cruz o contar con residencia mínima de tres años en la provincia y disponibilidad para un encuentro mensual.
Para postular se debe enviar un video (máximo 3 minutos) y completar la planilla de inscripción antes del 29 de agosto al correo balletprovincialsantacruz@gmail.com
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario