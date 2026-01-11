Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuatro jóvenes bailarines de Río Gallegos representarán a la provincia de Santa Cruz en el 58° Festival Nacional del Malambo en la localidad cordobesa de Laborde, en uno de los certámenes más importantes del país para la danza folklórica.

Los cuatro alumnos de la Escuela de Danzas La Trinchera, a cargo de los profesores Emilio Zabala y Carola Cayupel, lograron su clasificación en el Pre Laborde que tuvo lugar en Río Gallegos y llevarán el nombre de la provincia al escenario mayor del malambo argentino.

En la categoría Menor, participarán Benicio Zabala, Genaro Flores, Aron Armoa y Facundo Trujillo en cuarteto de malambo.

La presencia de los riogalleguenses en Laborde representa un nuevo reconocimiento al trabajo formativo que se desarrolla la ciudad y al compromiso de los profesores, familias y la comunidad.

El Festival Nacional del Malambo, que inicia este domingo y se extiende hasta el 17 de enero reúne a delegaciones de todo el país y es una vidriera fundamental para las nuevas generaciones de bailarines, que encuentran allí un espacio de encuentro, competencia y proyección artística.

Santa Cruz, presente

De acuerdo al cronograma oficial, este domingo, representando a Santa Cruz, subirán al escenario Luis Oyarzún en Malambo Infantil, Benicio González Alcantara en Malambo Menor, Amir Llemaldin en Malambo Juvenil Especial, Nicolás Villagra en Malambo Mayor, Benicio Zabala, Genaro Flores, Aron Armoa y Facundo Trujillo en Cuarteto de Malambo Menor, e Iván Sánchez, Benjamín Rivas, Marcos Mayorga y Leandro Sánchez en Cuarteto de Malambo Mayor.

En tanto que este jueves 15, Marisa Alonso y Gabriel Chiguay se presentará en Pareja de Danza, Walter Castro en Solista de Canto y Alejandro Paolazzi en Locutor Animador.