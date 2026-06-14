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“Estamos muy contentos y emocionados por volver a tenerlo en nuestra ciudad al Pre Cosquín. Estamos felices, es una felicidad tremenda”, manifestó el artista Maximiliano Manrique en diálogo con Radio LU12 AM680.

Manrique llegó al Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en Córdoba en años anteriores con Rumbos Costeros y en los últimos años con Tierra y Viento tras clasificar en sedes Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto San Julián.

“Es un honor representar a nuestra provincia, si bien vamos por ir con otras sedes, siempre recalcamos que somos de Santa Cruz y de Caleta Olivia y es nuestro estandarte, nuestra bandera. Es una experiencia única estar en el escenario Atahualpa Yupanqui y dejar nuestra nuestro arte como santacruceños es lo más importante para nosotros, poder plasmar nuestra música y nuestra cultura santacruceña”, manifestó.

El Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín reúne a los artistas de los rubros de música y danza, clasificados en las sedes a lo largo y ancho del país, en busca de un lugar en el escenario mayor de Cosquín 2027.

De esta manera, Manrique sostuvo que contar con la sede es un sueño compartido. “Después de 20 años volvemos a tener el Pre Cosquín acá en Caleta Olivia, es algo especial. Lo venimos peleando hace mucho todos los artistas, tanto de la danza como de la música, porque es nuestra esencia. Siempre soñamos como folcloristas pisar el Atahualpa Yupanqui, poder llegar al Pre Cosquín, consagrarnos, ganar y estar en alguna de las noches del festival”.

Además, puso en valor lo que significará el Pre Cosquín para la ciudad. “Es muy importante sumarle a la cultura un certamen nacional y federal que es el más importante del país junto con Laborde y todos los otros certámenes. A nosotros, como caletenses, tener una sede nos llena de orgullo“, expresó.

Costos

Cada participación en una sede fuera de la provincia, implica además una inversión económica. “Estamos achicando la brecha para los participantes del sur de la Patagonia”, afirmó.

“Cada vez somos más los que pasamos a la final, cada vez somos más los que podemos subir a entregar nuestro arte al Atahualpa Yupanqui . Ya vamos con una confianza enorme porque es el fruto de todo este trabajo que se viene haciendo”

Por el momento no está confirmada la fecha de la sede, pero en cuanto a las expectativas, estimó: “Va a venir gente de toda la provincia y de la provincia vecina. Ya hay colegas de Comodoro Rivadavia que quieren venir a participar”.