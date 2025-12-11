Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El artista santacruceño Diego Roa inaugurará este viernes “Overman”, una muestra conceptual que marca un nuevo camino en su trayectoria. Reconocido por la creación de los reconocidos “niños azules”, Roa propondrá una exposición cargada de símbolos y abstracciones en la que también se incluirán dos murales de su autoría.

“La muestra es conceptual. Es un nuevo camino, donde estoy usando nuevas herramientas, nuevas técnicas. Está plagada de símbolos y también de abstracciones. También tiene dos murales que hice”, manifestó el artista.

La inauguración de la muestra será este viernes a las 19:00 en el Complejo Cultural Santa Cruz, sito en José Ingenieros 60 en Río Gallegos, con entrada libre y gratuita.

Además, este sábado a las 17:00 en el Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural tendrá lugar la charla “¿Qué me anima a interpretar?”, a cargo del artista.

Roa, nacido en Puerto San Julián y criado en Río Gallegos, ha participado en exposiciones y ha realizado murales en Buenos Aires, Nueva York, Miami, Barcelona, París, Bogotá, Tokio, Berlín y Dubái, consolidando su lugar en la escena artística contemporánea. Ha trabajado con Adidas, Nike y Topline, entre otras marcas.

En diciembre de 2024, fue convocado para realizar el arte de la tapa del programa que además tiene su presentación en gran formato y en merchandising de la ópera “Billy Budd” de Benjamin Britten que fue estrenada en julio en Argentina.