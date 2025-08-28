Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arpista santacruceño Cristian Romero ofreció un concierto íntimo y emotivo en Casa de Santa Cruz en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañado por los reconocidos músicos Héctor Rodríguez en guitarra y Guido Espeche en bajo, Romero presentó un espectáculo íntimamente ligado a los paisajes y a la cultura de su tierra natal.

Durante el concierto, que se realizó este martes, el músico estrenó tres nuevas composiciones: “Glaciar Perito Moreno” (kaani), “Canción al cortejo del macá tobiano” y “Viento de mi Santa Cruz” (chorrillera). Estas obras, inspiradas en la identidad santacruceña, se sumaron a su repertorio habitual que culminó con una maravillosa interpretación de la obra “El Chaltén”, un clásico de Hugo Giménez Agüero, cantada a coro por todos los presentes. Con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU), Romero grabará su primer disco solista.

Al finalizar, la jefa del Departamento de Turismo y Cultura, Valentina García Stur junto a Romina Rodríguez Boichetta, directora general de Administración, le entregaron un certificado de reconocimiento por su destacada labor.

Romero brindó su concierto tras participar del 21° Encuentro Latinoamericano de Arpistas “Mishquila de Arpas”, realizado en Santiago del Estero.

Además de sus presentaciones, Cristian Romero está en plena preparación de su primer disco solista. La grabación, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU), comenzará en septiembre y el material será distribuido en plataformas digitales como Spotify y YouTube a través de la Agregadora de Música Argentina.