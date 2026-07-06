El cantante lírico santacruceño Sebastián Barboza se presenta en Río Gallegos con un concierto gratuito este lunes El cantante lírico nacido en Río Turbio, que desarrolla una destacada carrera en los principales escenarios de ópera del mundo, será el invitado especial de la Sinfonietta y la Escuela Re Si en una gala de música clásica que se realizará en la Parroquia San Juan Bosco, con entrada libre y gratuita. Durante la velada también se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con las acciones solidarias que lleva adelante la comunidad parroquial.

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El bajo lírico Sebastián Barboza, uno de los artistas santacruceños con mayor proyección internacional, se presentará este lunes 6 de julio en Río Gallegos, como invitado especial de la Sinfonietta y la Escuela Re Si, en un concierto gratuito que se realizará a las 20 horas en la Parroquia San Juan Bosco, ubicada en la esquina de Kirchner y Elcano.

Nacido en Río Turbio, Barboza es un talento santacruceño que hoy brilla en algunos de los escenarios de ópera más importantes del mundo. Su regreso a la provincia representa un acontecimiento para la comunidad cultural y para la educación pública musical de Santa Cruz.

Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, el cantante consolidó una destacada carrera internacional que incluye su paso por el Coro Polifónico Nacional, el Gran Teatre del Liceu de España y su actual desempeño en la Opéra Royal de Wallonie-Liège. Como solista interpretó importantes roles en óperas como Aida, Gianni Schicchi y Don Carlo, además de haber sido recientemente seleccionado para integrar la Opera for Peace Academy, un reconocimiento que reafirma su proyección artística a nivel internacional.

El concierto de este lunes contará con la participación de la Sinfonietta y el Ensamble Vocal de la Escuela Re Si – Escuela de Orquestas y Coros de Santa Cruz, que interpretarán un repertorio integrado por obras de George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini y Giuseppe Verdi.

La presentación comenzará a las 20 horas en la Parroquia San Juan Bosco y tendrá entrada libre y gratuita. Además, la comunidad parroquial recibirá alimentos no perecederos para colaborar con las acciones solidarias que lleva adelante.