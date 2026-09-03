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El periodista e investigador histórico fotográfico, Osvaldo Mondelo presentó su obra “Mulato (Chumjaluwun) Cuando las ovejas corrieron a los tehuelches” en la ciudad de Lugo, España.

Rodeado de estudiantes de historia, docentes, investigadores y público interesado en la historia de América se realizó la presentación en el círculo de escritores de dicha ciudad.

El autor santacruceño, manifestó: “Los libros trascienden las fronteras y los autores a veces sólo podemos acompañarlos. Las obras tienen vida propia, pero como un nieto de un inmigrante español que pobló la Patagonia me reconforta recorrer las calles, las tabernas, las plazas, los paisajes por donde caminó mi abuelo Gerardo Mondelo”.

Más adelante refiriéndose a la identidad pluricultural expresó: “La historia ‘menor’ de Santa Cruz, lejos de los monumentos y los apellidos ilustres, está hecha por gallegos, asturianos y paisanos de otras regiones de España, que fueron peones rurales, estibadores de puertos, comerciantes, pescadores, mercanchifles, albañiles, fundadores de estancias, restaurantes, teatros, diarios, clubes, y forjadores juntos a otras colectividades migrantes de nuestra identidad pluricultural, donde están los pueblos preexistentes y los que bajaron de los barcos'”.

La saga sobre la vida del cacique Mulato y su comunidad tehuelche es un libro publicado por editorial Pehuén con los auspicios de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Mondelo dio a conocer que para su nueva obra está buscando antecedentes históricos en Mazamet, Francia, donde vivió Armad Guilhou el primer poblador y fundador del paraje Calafate o El Calafate a principios del Siglo XX.