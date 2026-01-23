Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un trabajo que comenzó el 13 de septiembre y culminó el 7 de diciembre de 2025 con selectivos en 56 sedes, 4 mil artistas participaron de las rondas de competencia de la 54 edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín que tuvo lugar del 13 al 16 de enero en la Plaza Próspero Molina.

Representando a la Sede Río Gallegos, luego de haber clasificado en el selectivo, la delegación oficial que representó a la provincia estuvo conformada por el Ballet Amakaik en el rubro Conjunto de Baile, García y Enrique en Pareja Solista Tradicional, Kavi Nievas en Solista Malambo, Gausherios en Conjunto Malambo, Echeverría y Godoy en Pareja Estilizada, Aldana Godoy en Solista de Malambo Femenino, Alexis Prado en Solista Instrumental y Daniela Vallejos en Solista Vocal Femenino.

Los representantes de la Sede Río Gallegos participaron del certamen el jueves 15 y viernes 16 de enero. Es de destacar que Joaquín González en el rubro de Solista Vocal y Facundo Armas en Canción Inédita, ambos de Río Grande, que conformaron la delegación oficial de la Sede Río Gallegos clasificaron a la final.

“El balance es muy satisfactorio porque pasar a la final compitiendo con todo el país es un gran logro y más allá de que los demás rubros no pasaron a la final, brillaron en su pasada por el escenario mayor del folclore y eso nos deja más que orgullosos de nuestros artistas, no hay nada que envidiarle a nadie”, manifestó la delegada Marcela Rivero a La Opinión Austral.