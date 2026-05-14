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La Serie de Conciertos Verena presentará en Río Gallegos al reconocido pianista argentino Marcelo Balat, en un recital que tendrá lugar el sábado 6 de junio a las 19:00 en el Teatro Gran Cabral.

El programa estará dedicado a obras de Mozart, Brahms y Schumann, reuniendo algunas de las páginas más representativas del repertorio pianístico.

Balat es considerado uno de los pianistas argentinos más destacados de la actualidad y desarrolla una intensa actividad artística en Argentina y el exterior.

Se ha presentado en salas como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Konzerthaus de Berlín, el Auditorio Nacional de Música de España y el Museo del Prado, además de actuar junto a importantes orquestas de América Latina y Europa.

Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentra la interpretación del Concierto para cuatro teclados de J. S. Bach junto a Martha Argerich, Pía Sebastiani y Mauricio Vallina en el Teatro Colón.

Además, desarrolla una reconocida actividad camarística y pedagógica. Actualmente es profesor de la cátedra de piano de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La presentación en Río Gallegos forma parte de las actividades impulsadas por la Serie de Conciertos Verena, orientadas a promover la música académica y la presencia de destacados intérpretes nacionales en la región.

El costo de las entradas es $30.000. Por reservas y consultas, comunicarse al 1164347432